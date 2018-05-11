Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık aşk mı yaşıyor?
2 ay önce eşinden boşanacağını açıklayan Gonca Vuslateri (31) ile Kerem Alışık (58) dün akşam Cihangir'de bir mekanda birlikte görüntülendi. İkili arasında aşk dedikoduları çıktı. Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık ise 'Aşk var mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
"Eşim Burak Ertoğan ile uzun süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz." ifadelerini kullanan oyuncu bu sürpriz kararı ile herkesi şoke etmişti.
Gonca Vuslateri-Burak Ertoğan
Gonca Vuslateri dün akşam Kerem Alışık ile görüntülendi. Cihangir'deki bir mekana iki kız arkadaşıyla giden Gonca Vuslateri burada Kerem Alışık'la da bir araya geldi.
İkili magazin muhabirlerinin kapıda olduğunu öğrenince mekanın ışıklarını kapatsa da görüntü vermekten kaçamadı.
Mekandan ayrı ayrı çıkan Kerem Alışık ve Gonca Vuslateri'ye magazin muhabirleri "Aşk var mı?" diye sordu. İki oyuncu da bu soruya cevap vermek istemedi. Kerem Alışık "bir teşekkür buluşmasıydı" demekle yetindi.
Kerem Alışık'ın düzenlediği Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödül Töreni'nde Gonca Vuslateri 'Kördüğüm' adlı şarkıyı seslendirmişti. Oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etmişti.
Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu
Kerem Alışık 8 sene büyük aşk yaşadığı sevgilisi Songül Öden'den 1,5 yıl önce ayrılmıştı. Ayrılık nedeninin Kerem Alışık'ın Songül Öden'e attığı tokat olduğu konuşulmuş ama her iki taraf da inkar etmişti.