Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık aşk mı yaşıyor?

2 ay önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır evli olduğu'la boşanacaklarını duyurmuştu."Eşim Burak Ertoğan ile uzun süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz." ifadelerini kullanan oyuncu bu sürpriz kararı ile herkesi şoke etmişti.dün akşamile görüntülendi. Cihangir'deki bir mekana iki kız arkadaşıyla giden Gonca Vuslateri burada Kerem Alışık'la da bir araya geldi.İkili magazin muhabirlerinin kapıda olduğunu öğrenince mekanın ışıklarını kapatsa da görüntü vermekten kaçamadı.Mekandan ayrı ayrı çıkan Kerem Alışık ve Gonca Vuslateri'ye magazin muhabirleri "Aşk var mı?" diye sordu. İki oyuncu da bu soruya cevap vermek istemedi. Kerem Alışık "bir teşekkür buluşmasıydı" demekle yetindi.'ın düzenlediği Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödül Töreni'nde Gonca Vuslateri 'Kördüğüm' adlı şarkıyı seslendirmişti. Oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etmişti.8 sene büyük aşk yaşadığı sevgilisiden 1,5 yıl önce ayrılmıştı. Ayrılık nedeninin Kerem Alışık'ın Songül Öden'e attığı tokat olduğu konuşulmuş ama her iki taraf da inkar etmişti.