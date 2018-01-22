Gonca Vuslateri kaftan giydi, kına yaktı



Gonca Vuslateri’nin Instagram paylaşımı şöyle:

Gonca Vuslateri'nden Seda Sayan taklidi

Gonca Vuslateri: Ağlayan palyaço var ya o bendim

Gonca Vuslateri’nden hamilelik açıklaması

Gonca Vuslateri: Hem aşkım hem düşmanım

Gonca Vuslateri: Şule mutluluk körü

Elif Bayram

takipçilerinin karşısına kaftanla çıktı. Üzerine titrediği yeğeninin diş buğdayına katılan başarılı oyuncu, hissettiklerini yazıya dökmeyi de ihmal etmedi."Yeğenimin diş buğdayına geldim. Kaftanımı giydim, kınamı yaktım. İlk diş gözükmeye başlayınca yapılıyor bu kuduruk organizasyon, ben de yeni ögrendim. Bizimkini kutlamak ne kelime, kapıya ip bağlanıp tekme ata ata kendi kutlamamızı yapardık. Aman pek narin bu uzay çağı çocukları. Buğdayı ektik bugün bakalım yetiştirdiğimiz ürünler nasıl olacak? Önümüzdeki 30 yıldan ümitliyiz. Sultan oldum aşkum."