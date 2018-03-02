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Gonca Vuslateri köpekleri için taşınıyor

Gonca Vuslateri başrolü Şahin Irmak, İrem Sak ve Emre Karayel ile paylaştığı ‘Düğüm Salonu’ filminin tanıtımında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gonca Vuslateri köpekleri için taşınıyor

BAŞLARI DERTTE


Eşi Burak Ertoğan ile Cihangir’de oturduğu apartmanda iki köpek besleyen Gonca Vuslateri bu yüzden komşuları ile başının dertte olduğunu söyledi.


'BU BENİM KADERİM’


Gonca Vuslateri, “Apartman sakinleri, bizim minik dostlarımız Duma ve Cissy’den şikayetçi oldu. İstemiyorlar. Köpeklerimden asla vazgeçmem. Ev değiştirmek zorundayız. Yakında taşınıyoruz. Bu benim kaderim” diye konuştu. Tam bir hayvan dostu olan Gonca Vuslateri kedisi Atike Hanım geçen yaz ölünce çok üzülmüştü.


Gonca Vuslateri ile köpekleri Duma ve Cissy


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