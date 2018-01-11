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Gonca Vuslateri'nden Seda Sayan taklidi

Seda Sayan, programına Gülben Ergen'i konuk ettikten sonra Seren Serengil tarafından sosyal medyada takipten çıkarılmıştı. Sayan, programında Serengil'in bu tavrı hakkında açıklamalarda bulumuştu. Oyuncu Gonca Vuslateri, Seda Sayan'ın yaptığı açıklamaya kendi yorumunu kattı. Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi beğeni rekoru kırdı

11 Ocak 2018, Perşembe 21:12
Gonca Vuslateri'nden Seda Sayan taklidi
Son zamanlarda magazin gündemini sıkça meşgul eden Seda Sayan ve Seren Serengil polemiğine oyuncu Gonca Vuslateri'de el attı.
Vuslateri, Instagram hesabından Seda Sayan'ın taklidini yaptığı bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İŞTE GONCA VUSLATERİ'NİN SEDA SAYAN TAKLİDİ



Gonca Vuslateri, beğeni rekoru kıran videosunu şu notla paylaştı:

"Hayatta her şeyle gülüp eğlenelim. Olacak O Kadar olsun yaşadıklarımız. Televizyona oturup mimiklerinden, tavırlarından, kendimi alıkoyamadığım kadındır Seda Sayan. Kendimce eğlenceyi kendisiyle paylaştım. Bileydim daha çok çalışırdım dersime ki yaparım bilirsiniz. Bugün paylaşmış o videoyu. Bu kadın Türkiye'nin kendiyle dalga geçtiği, gülebildiği herkesin birlik içinde yaşadığı yıllarda da program yaptı. Türkiye daha Oprah kim bilmiyordu ama Türkiye'deki şubesi Seda Sayan'dı. Jestlerine, tavrına, Allah bana göstermesin ama sinirlenmesine bile hastayım. Anlayışın için teşekkür ederim. Oyuncunun bu durdurulamaz tarafını seviyorum. Bizim de işimiz böyle. Bugün de birlikte güldük. İyi ki varsın Ablam."
 

SEDA SAYAN SEREN SERENGİL'E CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ


Seda Sayan, kendisini sosyal medyada takipten çıkaran Seren Serengil'e canlı yayında cevap verdi.
Sayan, şunları söyledi:

"Beni takipten çıkardıktan sonra Seren Serengil'e mesaj attım."Ablacım bir şey mi oldu, neden takibi bıraktın?" dedim.Bu saate kadar cevap vermedi. Samimiyetten bahseden insan "Senin Gülben'e olan sevgini hazmedemedim" derdi. Ben yargı mıyım! Ben sorulması gerekenleri sordum. Hala daha ne istiyorsunuz? İster sev ister sevme... Ben kimseyi takipten çıkarmam böyle bir şey için..."




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