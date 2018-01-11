Gonca Vuslateri'nden Seda Sayan taklidi

İŞTE GONCA VUSLATERİ'NİN SEDA SAYAN TAKLİDİ

SEDA SAYAN SEREN SERENGİL'E CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ

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Seda Sayan'ın programında ne oldu?

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler

Mine Bozkurt

Son zamanlarda magazin gündemini sıkça meşgul eden Seda Sayan ve Seren Serengil polemiğine oyuncu Gonca Vuslateri'de el attı.Vuslateri, Instagram hesabından Seda Sayan'ın taklidini yaptığı bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.Gonca Vuslateri, beğeni rekoru kıran videosunu şu notla paylaştı:"Hayatta her şeyle gülüp eğlenelim. Olacak O Kadar olsun yaşadıklarımız. Televizyona oturup mimiklerinden, tavırlarından, kendimi alıkoyamadığım kadındır Seda Sayan. Kendimce eğlenceyi kendisiyle paylaştım. Bileydim daha çok çalışırdım dersime ki yaparım bilirsiniz. Bugün paylaşmış o videoyu. Bu kadın Türkiye'nin kendiyle dalga geçtiği, gülebildiği herkesin birlik içinde yaşadığı yıllarda da program yaptı. Türkiye daha Oprah kim bilmiyordu ama Türkiye'deki şubesi Seda Sayan'dı. Jestlerine, tavrına, Allah bana göstermesin ama sinirlenmesine bile hastayım. Anlayışın için teşekkür ederim. Oyuncunun bu durdurulamaz tarafını seviyorum. Bizim de işimiz böyle. Bugün de birlikte güldük. İyi ki varsın Ablam."Seda Sayan, kendisini sosyal medyada takipten çıkaran Seren Serengil'e canlı yayında cevap verdi.Sayan, şunları söyledi:"Beni takipten çıkardıktan sonra Seren Serengil'e mesaj attım."Ablacım bir şey mi oldu, neden takibi bıraktın?" dedim.Bu saate kadar cevap vermedi. Samimiyetten bahseden insan "Senin Gülben'e olan sevgini hazmedemedim" derdi. Ben yargı mıyım! Ben sorulması gerekenleri sordum. Hala daha ne istiyorsunuz? İster sev ister sevme... Ben kimseyi takipten çıkarmam böyle bir şey için..."