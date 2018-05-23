Gönüllüler köy okullarının çehresini değiştiriyor

Aralarında öğretmenlerin de bulunduğu Hizan Gençlik Merkezi üyeleri, köy okullarındaki öğretmen ve idarecilerle görüşerek belirledikleri okullarda gönüllü olarak boya ve tadilat çalışması yapıyor.

"Gitmediğin yer senin değildir." sloganı ile çalışmalarını yürüten gönüllüler, bugüne kadar 9 okulda boya ve tadilat çalışması yaparak yaklaşık 450 öğrencinin daha temiz ve ferah ortamda eğitim görmesini sağladı.

Gönüllüler, bağışçılardan topladıkları kitap, kırtasiye ve giyim yardımlarını da tadilatını yaptıkları okullardaki öğrencilere ulaştırıyor.

Son olarak İçlikaval İlkokuluna giden gönüllüler, boya ve tadilat işlerinin ardından okulun elektrik şebekesi ve çeşmelerde yaşanan sıkıntıları da giderdi.

Hizan Gençlik Merkezi yetkilisi Murat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boya ve tadilat çalışması yapmak için 4 kişilik ekiple İçlikaval İlkokuluna geldiklerini söyledi. Bağışçıların gönderdiği kitap, diş macunu ve diş fırçalarını da okulda öğrenim gören çocuklara hediye ettiklerini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Okula gelmeden idareci ve öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Okulun fotoğraflarını çekip bize gönderiyorlar. Duruma göre sadece boya ise boya malzemelerimizi getiriyoruz. Eğer yapılacak başka onarım işleri varsa alçı ve sıva malzemelerini de getirerek eksiklikleri gideriyoruz. Bu okulumuzun elektrik aksamında ve musluklarında sıkıntı vardı. Onları da giderdik."

"BÜTÜN KÖY OKULLARINA ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Aydın, çalışmalarını öğretmen ve idarecilerle doğrudan iletişime geçerek, İl Milli Eğitim müdürlüklerinin koordinesinde merkezin gönüllüleri ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çalışmaların yanı sıra öğrencilere çeşitli hediyeler de sunduklarını anlatan Aydın, "Her hafta bir okulu ziyaret etmeyi planlıyoruz. İmkanlarımız dahilinde bütün köy okullarına ulaşmaya çalışacağız. Bu bir gönüllülük hareketi olarak başladı. Bir, iki okul derken gittikçe sayısı arttı. Şimdi bunu bir proje dahilinde yapmaya başladık." dedi.

Aydın, okullardaki boya ve tadilat işleri için gerekli malzemeleri Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla temin ettiklerini dile getirdi. Ancak zaman zaman malzeme sıkıntısı yaşadıklarına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz yerlerde çocuklarımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Okullardaki öğrenci ve öğretmenlerimizin gençlik merkezine bakış açıları değişiyor. Bize çalışmalarımızda yardımcı olan Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu, Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Doymaz ve bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum."

AA