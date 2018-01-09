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Google'a ayrımcılık suçlaması

ABD teknoloji devi Google, muhafazakar siyasi görüşlere sahip beyaz erkek çalışanlarına ayrımcılık yapmakla suçlandı

Google'a ayrımcılık suçlaması
Eski Google mühendisi James Damore, siyasi görüşleri nedeniyle kovulduğu gerekçesiyle California eyaleti Santa Clara Bölge Mahkemesinde şirket aleyhine ayrımcılık davası açtı.

Damore, Google'dan kovulan bir başka mühendisle açtığı davanın dilekçesinde, şirketin kendi liberal ideolojik gündemi dışında görüşleri savunan çalışanları dışlamayı alışkanlık haline getirdiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyenler de dahil tüm muhafazakar görüşteki kişilere ayrımcılık uyguladığını savundu.

Damore'un avukatı eski Cumhuriyetçi Parti yetkilisi Harmeet Dhillon, müvekkiliyle düzenlediği basın toplantısında, Google ve Silikon Vadisi'ndeki diğer teknoloji şirketlerinde çalışan kişilerin, muhafazakar siyasi görüşler dile getirmeleri halinde yöneticilerinin ve çalışma arkadaşlarının baskı ve tehditleriyle karşılaştıklarını ileri sürdü.

Dhillon, teknoloji şirketlerinin çalışanların çeşitliliğini artırmak üzere kadınlar ve etnik azınlıklara uyguladığı istihdam kotalarının beyaz erkek çalışanlara ayrımcılık anlamına geldiğini de iddia etti.

Damore, Google'da çalışırken hazırladığı şirket içi bilgilendirme notunda, şirkette çeşitliliği artırmak üzere kadınlar ve etnik azınlık mensuplarının istihdam edilmesine yönelik programların muhafazakar siyasi görüşteki kişileri "yabancılaştırdığını" öne sürmüştü.

Damore, "Google'ın İdeolojik Yankı Odası" başlıklı 10 sayfalık bilgi notunda, şirketteki üst düzey görevlerde kadınların yer almamasının sebebini "erkeklerle kadınlar arasındaki biyolojik farklılıklara" dayandırarak açıkladığı ifadeleri üzerine, "iş yerinde zararlı cinsiyet stereotiplerini savunduğu" gerekçesiyle işinden kovulmuştu.

AA


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