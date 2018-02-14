Google'a 'hikayeler' özelliği geldi

Google AMP
şu şekilde işliyor:
TMZ
, CNN
ya da People
gibi yayımcılardan birini Google
’da aradığınız zaman aradığınız şirketin ürettiği içeriklerin slight larını görebiliyorsunuz.
Google bu durumu mobil için özel olarak tasarlanmış görsel açıdan zengin hikaye anlatıcılığı şekinde tanımlıyor.
AMP
(Accelerated Mobile Pages
) ise Google tarafından geliştirilen, mobil web sitelerinin performansını artırmayı amaçlayan açık kaynak kodlu bir girişim. Bu açıdan Facebook Instant Articles
'a benzediği söylenebilir.
‘AMP Hikayeler
’ terimindeki AMP
ile Google AMP
'sinin arasındaki fark hikayelerin HTML
temelli olması.
Can Hakman