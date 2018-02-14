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Google'a 'hikayeler' özelliği geldi

Google, Instagram ve Facebook'taki Hikayeler özelliğinden ilham alarak  ‘AMP Hikayeler’ adını verdiği yeni özelliğini geliştirici önizlemesini hizmete sundu

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:39
Google'a 'hikayeler' özelliği geldi
Google AMP şu şekilde işliyor:

TMZ, CNN ya da People gibi yayımcılardan birini Google’da aradığınız zaman aradığınız şirketin ürettiği içeriklerin slight larını görebiliyorsunuz.

Google bu durumu mobil için özel olarak tasarlanmış görsel açıdan zengin hikaye anlatıcılığı şekinde tanımlıyor.

AMP (Accelerated Mobile Pages) ise Google tarafından geliştirilen, mobil web sitelerinin performansını artırmayı amaçlayan açık kaynak kodlu bir girişim. Bu açıdan Facebook Instant Articles'a benzediği söylenebilir.

AMP Hikayeler’ terimindeki AMP ile Google AMP'sinin arasındaki fark hikayelerin HTML temelli olması.


 


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