Google'a 'hikayeler' özelliği geldi

Can Hakman

şu şekilde işliyor:ya dagibi yayımcılardan birini’da aradığınız zaman aradığınız şirketin ürettiği içeriklerin slight larını görebiliyorsunuz.Google bu durumu mobil için özel olarak tasarlanmış görsel açıdan zengin hikaye anlatıcılığı şekinde tanımlıyor.) ise Google tarafından geliştirilen, mobil web sitelerinin performansını artırmayı amaçlayan açık kaynak kodlu bir girişim. Bu açıdan'a benzediği söylenebilir.’ terimindekiile'sinin arasındaki fark hikayelerintemelli olması.