Google'a kürtaj tepkisi

Kullanıcıların 'Nerede kürtaj yaptırabilirim?' sorusuna Google
'ın harita uygulaması Google Haritalar
üzerinden çoğunlukla kürtaj karşıtı danışmanlık hizmeti veren aile merkezlerinin ön plana çıkarıldığı iddia edildi.
YANLIŞ YÖNLENDİRMELER YAPIYORLAR
Kürtaj karşıtı bu merkezlerin birçoğunun kadınları hamileliklerini sürdürmeleri için kasıtlı olarak yanlış bilgilendirdiği, kürtajın göğüs kanserine neden olabileceği gibi bilimsel dayanağı olmayan yanlış yönlendirmeler yaptıkları belirtildi.
SÜREKLİ PROTESTO EDİLİYOR
Bazıları eyalet yönetimleri tarafından da desteklenen bu tip merkezlerin varlıkları ABD'deki kadın hakları grupları tarafından sık sık protesto ediliyor.
Kadın aktivist gruplarından Center for Reproductive Rights'ın avukatı Molly Duane, Google'un kürtaj aramalarında bu merkezleri de göstermesine tepki göstererek: "İnternet, insanların aradıkları konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamalı, onları aldatmaya yönelik seçenekler sunmamalı" dedi.
Mine Bozkurt