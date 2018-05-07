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Google Asistan'a, Türkçe dil desteği geliyor!

Başta Siri olmak üzere, Alexa ve Cortana gibi dijital yardımcılarla sıkı bir rekabet içerisinde olan Google Asistan'a Türkiye'ye özel güncelleme

Google Asistan'a, Türkçe dil desteği geliyor!
Google'ın sesli asistanı Google Asistan, artık Türkçe oluyor! Android 5.0'dan bu yana kullanıcıların beğenisine sunulan ve her yeni sürümde gelişimini sürdüren Google Asistan, Android kullanıcılarının en önemli dijital yardımcısı konumunda.

SDN'nin haberine göre, kullanımın yoğun olduğu ülkelerde sevilen yapay zeka asistanını yerelleştiren Google'ın sıradaki durağı Türkiye. Yakın zamanda Türkçe dil desteğiyle güncellenecek olan Google Asistan, söz konusu güncellemeden sonra Türkçe komut alıp karşılık verebilecek.

GOOGLE ASİSTAN İLE NELER YAPILABİLİR?


Muadilleri Siri, Alexa ve Cortana'da olduğu gibi Google Asistan'a hava durumunu sorabilir, yakındaki restoranlar hakkında bilgi alabilir, yol tarifi isteyebilirsiniz... Oynamak istediğiniz oyunu sesli komutla açabilir, telefon aramalarını yine Google Asistan ile yönetebilirsiniz... Daha pek çok özelliğe sahip olan Google Asistan'ın Türkçe dil seçeneği için henüz bir tarih verilmiş değil ancak çok da uzun sürmeyeceğini tahmin ediyoruz.


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