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Google Asistan arabalarda da kullanılacak

Son yıllarda oldukça popüler olan yapay zeka uygulamaları, 2018’de uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor. Hali hazırda akıllı hoparlörler ile önemli bir yol katleden bu uygulamalar artık otomobillerde de boy gösterecek

Google Asistan arabalarda da kullanılacak
Bu türün ilk temsilcisi ise Google Asistan olacak. Yapılan açıklamaya göre, Google Asistan önümüzdeki günlerden itibaren Android Auto’ya dahil olacak. Peki bu yeni sesli asistan bizlere ne gibi avantajlar sunacak.

Hali hazırda, araçlarda mevcut olan Android Auto sisteminde sesli komut özelliği zaten var. Yani herhangi bir ses dosyasını çalma ya da videoyu oynatma görevlerini, sesli komutlar vererek de yapabiliyorsunuz. Peki Google Asistan’ın kullanıcılara ne gibi bir artısı olacak.

Aslına bakılırsa bu tamamen Google ve otomobil üreticileri arasındaki işbirliğine bağlı diyebiliriz. Hali hazırda Google’ın Kia ve Fiat gibi üreticilerle yakın işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. Eğer şartlar olgunlaşırsa, sesli asistan ile arabayı çalıştırmak durdurmak yani manuel tuşlarla yapabileceğini herşeyi sesli komutlarla yapmanız mümkün olacak.

Bunun haricinde, aracınızın yağ, benzin, su vb. ihtiyaçlarını Google Asistan’a sorarak öğrenebileceksiniz. Örneğin, Google Asistan’a ne kadar benzinim kaldı diye sorduğunuzda, size kalan miktarı, gideceğiniz yolu vb. verileri sözlü olarak aktarabilecek.

Öyle görünüyor ki ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak otomobillerde, yapay zeka destekli modüllerin olması, kaçınılmaz görünüyor. Gelecek gerçekten de heyecan verici.
 

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