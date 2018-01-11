Google Asistan arabalarda da kullanılacak

Adem Özdoğan

Bu türün ilk temsilcisi ise Google Asistan olacak. Yapılan açıklamaya göre,önümüzdeki günlerden itibaren Android Auto’ya dahil olacak. Peki bu yeni sesli asistan bizlere ne gibi avantajlar sunacak.Hali hazırda, araçlarda mevcut olan Android Auto sisteminde sesli komut özelliği zaten var. Yani herhangi bir ses dosyasını çalma ya da videoyu oynatma görevlerini, sesli komutlar vererek de yapabiliyorsunuz. Peki’ın kullanıcılara ne gibi bir artısı olacak.Aslına bakılırsa bu tamamenve otomobil üreticileri arasındaki işbirliğine bağlı diyebiliriz. Hali hazırda’ın Kia ve Fiat gibi üreticilerle yakın işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. Eğer şartlar olgunlaşırsa, sesli asistan ile arabayı çalıştırmak durdurmak yani manuel tuşlarla yapabileceğini herşeyi sesli komutlarla yapmanız mümkün olacak.Bunun haricinde, aracınızın yağ, benzin, su vb. ihtiyaçlarını’a sorarak öğrenebileceksiniz. Örneğin, Google Asistan’a ne kadar benzinim kaldı diye sorduğunuzda, size kalan miktarı, gideceğiniz yolu vb. verileri sözlü olarak aktarabilecek.Öyle görünüyor ki ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak, yapay zeka destekli modüllerin olması, kaçınılmaz görünüyor. Gelecek gerçekten de heyecan verici.