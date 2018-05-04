Google Chrome'a yeni özellik

Can Hakman

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, yeni sürümünde, internet kullanıcılarının çok rahatsız olduğu bir konuya çözüm getiriyor. Bir web sitesine girdiğinizde otomatik olarak başlayan sinir bozucu videolar, artık Chrome tarafından otomatik olarak engellenecek. Böylece kullanıcılar, hoparlör açıkkan yeni bir siteye ziyaret etmekten korkmayacak ya da sesin hangi sekmeden geldiğini araştırmak zorunda kalmayacak.Elbette Google Chrome bu özelliği kullanıcıların tercihine bırakıyor. Yani bir siteye girdiğinizde videonun engellenmesini istemiyorsanız tarayıcı buna izin verecek ve gelecekte o siteye girdiğinizde videoların otomatik oynatılmasına karışmayacak.Bu özellik Google Chrome’un en yeni versiyonunda (66.0.3359.139) bulunuyor.