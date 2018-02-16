Google Chrome reklamları engellemeye başladı

Can Hakman

Pek çok internet kullanıcısının beklediği gün geldi. Teknoloji devi, milyonlarcakullanıcısının şikayet ettiği reklamlara karşı ilk adımı attı.İnternet kullanıcısına daha iyi deneyim yaşatmak isteyen, bugünden itibaren uygunsuz reklamları engellemeye başlıyor.'ın reklam engelleyecisi masaüstünde,’un adres çubuğunun yan tarafında konumnaldırılmış durumda. Buradan yeni özelliği aktif hale getirebilirsiniz.'ın reklam engelleyecisi mobilde ise ekranın alt kısmında küçük bir bildirimle belirecek., standartlara uymayan reklamları otomatik olarak engelleyecek ancak kullanıcılar, "bu sitedeki reklamlara izin ver" seçeneğiyle bu özelliği devre dışı bırakabilecek.