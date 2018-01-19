Google Clips geliyor

Adem Özdoğan

Ekim ayındaveile birlikte lanse edilen ilginç kamerasertifikasını aldı. Çoğu yerde satışı başlayacak şeklinde yorumlanan olay, cihazın birtakım yeni detaylarına da kapı aralamış oldu. Bildiğiniz gibi tuhaf tasarıma sahip olan bu kamera, konulduğu yerdeyardımıyla ilginç anları otomatik olarak algılayarak kayda başlıyor. Yani bir olayı çekerken sadece ilgi çekici bölümleri kaydedeceğini vaat ediyor. Ayrıca kamera,kadarsunmasının yanı sıra çektiği videoları üzerindekiveyardımıyla Google Fotoğraflara yükleyebiliyor. Bu sayede hafıza dolma gibi bir problemle karşılaştırmıyor.geniş görüş açısı ile kamera, çeşitli aksesuarlar yardımıyla bir nevigibi de kullanmaya müsait gözüküyor. Elbette sadece bir yere sabitleyerek kullanmanız da mümkün.fiyat biçilen ilginç kameranın vaatlerini ne denli yerine getirebileceği merakla bekleniyor.