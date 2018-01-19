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Google Clips geliyor

Google’ın daha önce duyurduğu yapay zekaya sahip yeni kamerası Google Clips, FCC’den sertifikasını aldı. Tüm detaylar haberimizde. ​

Google Clips geliyor
Ekim ayında Pixel ve Pixelbook ile birlikte lanse edilen ilginç kamera Google Clips, FCC’den sertifikasını aldı. Çoğu yerde satışı başlayacak şeklinde yorumlanan olay, cihazın birtakım yeni detaylarına da kapı aralamış oldu. Bildiğiniz gibi tuhaf tasarıma sahip olan bu kamera, konulduğu yerde yapay zekası yardımıyla ilginç anları otomatik olarak algılayarak kayda başlıyor. Yani bir olayı çekerken sadece ilgi çekici bölümleri kaydedeceğini vaat ediyor. Ayrıca kamera, 3 saate kadar pil ömrü sunmasının yanı sıra çektiği videoları üzerindeki Bluetooth ve WiFi yardımıyla Google Fotoğraflara yükleyebiliyor. Bu sayede hafıza dolma gibi bir problemle karşılaştırmıyor.

130 derecelik geniş görüş açısı ile kamera, çeşitli aksesuarlar yardımıyla bir nevi aksiyon kamerası gibi de kullanmaya müsait gözüküyor. Elbette sadece bir yere sabitleyerek kullanmanız da mümkün. 249 dolarlık fiyat biçilen ilginç kameranın vaatlerini ne denli yerine getirebileceği merakla bekleniyor.
 

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