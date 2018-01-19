Google Clips geliyor

Ekim ayında Pixel
ve Pixelbook
ile birlikte lanse edilen ilginç kamera Google Clips
, FCC’den
sertifikasını aldı. Çoğu yerde satışı başlayacak şeklinde yorumlanan olay, cihazın birtakım yeni detaylarına da kapı aralamış oldu. Bildiğiniz gibi tuhaf tasarıma sahip olan bu kamera, konulduğu yerde yapay zekası
yardımıyla ilginç anları otomatik olarak algılayarak kayda başlıyor. Yani bir olayı çekerken sadece ilgi çekici bölümleri kaydedeceğini vaat ediyor. Ayrıca kamera, 3 saate
kadar pil ömrü
sunmasının yanı sıra çektiği videoları üzerindeki Bluetooth
ve WiFi
yardımıyla Google Fotoğraflara yükleyebiliyor. Bu sayede hafıza dolma gibi bir problemle karşılaştırmıyor.
130 derecelik
geniş görüş açısı ile kamera, çeşitli aksesuarlar yardımıyla bir nevi aksiyon kamerası
gibi de kullanmaya müsait gözüküyor. Elbette sadece bir yere sabitleyerek kullanmanız da mümkün. 249 dolarlık
fiyat biçilen ilginç kameranın vaatlerini ne denli yerine getirebileceği merakla bekleniyor.
Adem Özdoğan