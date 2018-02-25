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Google’dan Apple’a cevap

Google, iki ödeme servisi Google Wallet ve Android Pay’i birleştirerek ortaya yeni ve daha kullanışlı bir ödeme servisi çıkardı: Google Pay.

Google’dan Apple’a cevap
Google Pay’de bankamatik kartlarınız, kredi kartlarınız ve hediye kartlarınız yer alabiliyor. Böylelikle bu servis sayesinde güvenli ve daha kolay bir şekilde alışverişler yapabileceksiniz. İster Google mağazalarından, isterseniz de diğer online mağazalardan. Daha doğrusu, bu servisin aktif olduğu şehirlerde kullanabileceksiniz diyelim. Örneğin Kiev, Londra ve Portland gibi…

Google, geçtiğimiz ocak itibarıyla yaptığı duyurusunda bu birleşmenin gerçekleşeceğini belirtmişti ve şimdi de uygulama yayına sunuldu. Yine de, uygulamanın hâlâ yapım aşamasında olduğu bilgisi paylaşılıyor. Resmi blogda paylaşılan bilgilere göre uygulamanın daha işlevsel olabilmesi için birkaç ay daha gerekiyor. Bu arada, Google Wallet üzerinden hâlâ para gönderimi gerçekleştirilebildiğini de ekleyelim.
 

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