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Google'dan Aysel Gürel sürprizi (Aysel Gürel kimdir?)

Arama motoru Google'ın Aysel Gürel'i doodle yapması ile birlikte birçok kişi Aysel Gürel kimdir? sorusunu sormaya başladı... Google, Aysel Gürel'in 89. yaş gününü unutmadı. Peki Aysel Gürel kimdir? İşte detaylar...

07 Şubat 2018, Çarşamba 07:48
Google'dan Aysel Gürel sürprizi (Aysel Gürel kimdir?)
Yaptıklarıyla akıllara kazınan Google, bu sefer de Aysel Gürel’i unutmadı ve Aysel Gürel’in 89. yaş gününü doodle yaptı. Türk söz yazarı ve oyuncu olan Aysel Gürel'in doodle olmasının ardından vatandaşlar Aysel Gürel hakkındaki bilgileri merak etmeye başladılar. Peki, Aysel Gürel kimdir? İşte, Aysel Gürel hakkında detaylar.


AYSEL GÜREL KİMDİR?


Gönül Aysel Gürel, 7 Şubat 1929'da Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. 17 Şubat 2008'de kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve oyuncuydu.



Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar' ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi.

Yakın çevresinde "Deli Aysel" olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir.

Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "Sevdanın Son Vuruşu" isimli şiirdir.

Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.

Aysel Gürel "Firuze", "Değer mi", "Sarışınım" gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır.

Söz yazdığı şarkılar Sezen Aksu, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer ve Burcu Güneş başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır.

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