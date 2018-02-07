Google'dan Aysel Gürel sürprizi (Aysel Gürel kimdir?)

Aysel Gürel kimdir?

AYSEL GÜREL KİMDİR?

Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'i doğum gününde andı

Yeni 'Aysel' albümü geliyor

Aysel'i andılar

'Firuze benim'

İdil Janet Demiray

Yaptıklarıyla akıllara kazınan Google, bu sefer de’i unutmadı ve Aysel Gürel’in 89. yaş gününü doodle yaptı. Türk söz yazarı ve oyuncu olan Aysel Gürel'in doodle olmasının ardından vatandaşlar Aysel Gürel hakkındaki bilgileri merak etmeye başladılar. Peki,İşte, Aysel Gürel hakkında detaylar.Gönül Aysel Gürel, 7 Şubat 1929'da Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. 17 Şubat 2008'de kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve oyuncuydu.Sinema oyuncusuile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar' ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi.Yakın çevresinde "" olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir.Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "" isimli şiirdir.Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir.Ölümünden sonragibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.Aysel Gürel "", "", "gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır.Söz yazdığı şarkılarvebaşta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır.