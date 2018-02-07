Google'dan Aysel Gürel sürprizi (Aysel Gürel kimdir?) Hayat hikayesi

Aysel Gürel kimdir?

AYSEL GÜREL KİMDİR?

Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'i doğum gününde andı

Yeni 'Aysel' albümü geliyor

Aysel'i andılar

'Firuze benim'

İdil Janet Demiray

Yaptıklarıyla akıllara kazınan Google, bu sefer de’i unutmadı ve Aysel Gürel’in 89. yaş gününü doodle yaptı. Türk söz yazarı ve oyuncu olan Aysel Gürel'in doodle olmasının ardından vatandaşlar Aysel Gürel hakkındaki bilgileri merak etmeye başladılar. Peki,Ölüm nedeni ne oldu, nerelidir, unutulmaz şarkıları nelerdi, kaç çocuğu var? İşte,...Gönül Aysel Gürel, 7 Şubat 1929'da Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. 17 Şubat 2008'de kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve oyuncuydu.Sinema oyuncusuile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar' ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi.Yakın çevresinde "" olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir.Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "" isimli şiirdir.Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir.Ölümünden sonragibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.Aysel Gürel "", "", "gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır.Söz yazdığı şarkılarvebaşta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır.Aysel Gürel, 25 yaşındayken bir tiyatro oyunu sergilediği sırada gazeteci Vedat Akın ile tanıştı. İkinci çocuğuna hamileyken kocasından ayrıldı. İlk kızı Müjde Ar ve ikinci kızı Mehtap Ar ile küçük bir evde maddi sıkıntılar içinde uzun süre yaşadı. Yaşadığı zorluklara rağmen renkli kişiliğininde bir şey kaybetmen Aysel Gürel’in yıldızı özellikle Sezen Aksu - Onno Tunç ile efsane ekiplerini kurduktan sonra iyice parladı.Mehtap Ar, Aysel Gürel'in vasiyetini şöyle sundu; “Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir."KAFA Dergisi‏@kafadergisi“80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir.” #AyselGürelAyşegül Aldinç‏Onaylanmış hesap @AysegulAldincKendine yakıştırdığı lakabıyla hem ‘deli’ hem ‘derin’di bi tanecik Aysel’imiz...Google onun doodle’ını yapmış, ne güzel olmuş.. Yokluğu, sevenleri ve müziğimiz için büyük eksiklik... Sevdi, sevildi, sevindirdi. Ruhu şâddır eminim... #AyselGürelEsin Iris‏ @esiniris"Tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir." vasiyet etmiş #AyselGürel... Senden feyzaldık şair kadın! <>Betül Demir‏ @DemirBetulİyi ki doğdun #AyselGürel @EmirhanCenngiz çaldı ben söyledim yanımdaydın tüm hatıralarımızla...ilayda‏ @ilaydaaonurrDeliliğin en güzel halini yaşayan dünyanın siyahlığına inat rengarenk olan kadın! İyi ki doğdun! #AyselGürel