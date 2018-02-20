Google'dan hayat kurtaran proje

Adem Özdoğan

Gelişen teknolojinin nimetlerinden yeterince faydalanamıyoruz. Sürekli yanımızda taşıdığımızhatta akıllı saatlerin üzerinde bulunan pek çok donanım bize yeterince yardımcı olmuyor. Neyse ki her gün yeni fikirlerle bunlar daha aktif hale geliyor ve Google’dan çok kritik bir proje yolda.Ortaya çıkan son haberlere görearalık ve ocak aylarındaarayanlarınbir sistem üzerinde çalışıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji her yıl binlerce kişinin hayatını kurtarabilir. Güncel sistemde,arayan kişilerin konumu baz istasyonları üzerinden de bulunabiliyor. Fakat bu bilgiye ulaşmak o kadarve alınan bilgi de çok yüksek doğruluk içermiyor. Dolayısıyla bu yöntem yetkililere zaman kaybettiriyor.Günümüz akıllı saatleri ve telefonlarında yer alan acil durumdakonum bilgisi gönderme hizmeti yeterince efektif değil.şirketin üzerinde çalıştığı sistem, arama esnasındabilgilerine dayanacak ve sistem ciddi manada hayat kurtaracak.Ayrıca proje ilk de olmayacak.konum teknolojisi halihazırdahizmet veriyor. Önümüzdeki yılda başlatılması planlanan sistem umarız ki dünyanın pek çok ülkesinde de yakın zaman içinde aktif hale gelir.