Google'dan hayat kurtaran proje

Gelişen teknolojinin nimetlerinden yeterince faydalanamıyoruz. Sürekli yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar,
hatta akıllı saatlerin üzerinde bulunan pek çok donanım bize yeterince yardımcı olmuyor. Neyse ki her gün yeni fikirlerle bunlar daha aktif hale geliyor ve Google’dan çok kritik bir proje yolda.
Ortaya çıkan son haberlere göre Google,
aralık ve ocak aylarında 911’i
arayanların konumunu gönderebilecek
bir sistem üzerinde çalışıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji her yıl binlerce kişinin hayatını kurtarabilir. Güncel sistemde, 911’i
arayan kişilerin konumu baz istasyonları üzerinden de bulunabiliyor. Fakat bu bilgiye ulaşmak o kadar kolay değil
ve alınan bilgi de çok yüksek doğruluk içermiyor. Dolayısıyla bu yöntem yetkililere zaman kaybettiriyor.
Günümüz akıllı saatleri ve telefonlarında yer alan acil durumda acil servislere
konum bilgisi gönderme hizmeti yeterince efektif değil. Amerikalı
şirketin üzerinde çalıştığı sistem, arama esnasında GPS
bilgilerine dayanacak ve sistem ciddi manada hayat kurtaracak.
Ayrıca proje ilk de olmayacak. Google’ın
konum teknolojisi halihazırda 14 ülkede
hizmet veriyor. Önümüzdeki yıl Amerika’da
da başlatılması planlanan sistem umarız ki dünyanın pek çok ülkesinde de yakın zaman içinde aktif hale gelir.
Adem Özdoğan