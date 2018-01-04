Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması

"Güvenlik açığı diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkiledi"

Kullanıcılar meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyecek

Nazlı Erdol

devi'daki güvenlik uzmanları,ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları bulduklarını kaydetti.Google'unekibi, yaptığı açıklamada, Intel, AMD ve ARM gibi şirketlerin çiplerinde güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin sistem belleğinden parola ve diğer hassas bilgileri çalmasına olanak tanıdığını bildirdi.Ekip, söz konusu açığın diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkilediğini aktardı.Intel ise söz konusu problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.Şirket, kullanıcıların çalışmalar sırasında meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyeceğini duyurdu.Teknoloji şirketleri, çoğu zaman güvenlik açıklarını, bilgisayar korsanlarının faydalanmasını önlemek amacıyla bu açıklar onarılana kadar duyurmuyor.