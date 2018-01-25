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Google'dan Virginia Woolf sürprizi (Virginia Woolf kimdir?)

Bugün bilgisayarlarında Google'ı açanlar Virginia Woolf doodle'ı ile karşılaştı. Kullanıcılar Virginia Woolf'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Virginia Woolf kimdir? 

25 Ocak 2018, Perşembe 00:45
Google'dan Virginia Woolf sürprizi (Virginia Woolf kimdir?)
Google Virginia Woolf'un doğum gününe özel doodle yaptı. 25 Ocak 1882 yılında doğan İngiliz feminist yazar ve eleştirmen Modernizm akımının önemli isimlerindendi. 


VIRGINIA WOOLF KİMDİR?


Woolf'un 5 kardeşi vardı ve henüz 13 yaşındayken annesini kaybetmişti. O yıllarda kadınların arka planda kalmasından dolayı okula gidemedi ancak kendisini geliştirdi.

Kız kardeşi Vanessa Bell daha küçük bir yaşta iken ressam olmaya, Virginia Woolf ise yazar olmaya karar verdi. Kendisini babasının kütüphanesinde geliştiren Virginia Woolf, 1895'de bir gazetede kısa hikâyelerini yayınlattı.

Wolf 1904 yılında babasını kaybetti, 1909 yılında ise Lytton Strachey ile nişanlandı.

Virginia Woolf 1912 yılında Leonard Woolf ile evlendi. 


ÖLÜMÜ


Wolf, Perde Arası romanını yazarken bulanıma girdi. 28 Mart 1941’de içinde bulunduğu duruma daha fazla dayanamayıp evlerinin yakınlarında bulunan Ouse nehrine ceplerine taşlar doldurarak atlayıp intihar etmiştir. Virginia Woolf, geride iki intihar mektubu bırakmıştır. Birisi kardeşi Vanessa Bell'e diğeri ise kocası Leonard Woolf'a.



Leonard Woolf'a, 18 Mart 1941

"Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumu hissediyorum. Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık. Ve ben bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başladım. Odaklanamıyorum. Bu yüzden yapılacak en iyi şey olarak gördüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana olabilecek en büyük mutluluğu verdin. Benim için her şey oldun. Bu korkunç hastalık beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğimin farkındayım ve ben olmazsam, rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun ya, bunu düzgün yazmayı bile beceremiyorum. Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım tüm mutluluğu sana borçluyum. Bana karşı daima sabırlı ve çok iyiydin. Demek istediğim, bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, o kişi sen olurdun. Artık benim için her şey bitti. Sadece sana bir iyilik yapabilirim. Hayatını daha fazla mahvedemem. Bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum."


ESERLERİ


Dışa Yolculuk (1915) Gece ve Gündüz (roman) (1919) Jacob'un Odası (1922) Mrs Dalloway (1925) Deniz Feneri (roman) (1927) Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928) Dalgalar (roman) (1931) Yıllar (1937) Kendine Ait Bir Oda (1929) Londra Manzaraları (1931) Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933) Üç Gine (1938) Perde Arası (1941) Virginia Woolf'un Günlükleri Pazartesi ya da Salı (1921)


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