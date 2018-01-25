Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Google'dan Virginia Woolf sürprizi (Virginia Woolf kimdir? Kendine Ait Bir Oda)

Bugün bilgisayarlarında Google'ı açanlar Virginia Woolf doodle'ı ile karşılaştı. Kullanıcılar Virginia Woolf'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Virginia Woolf kimdir? Virginia Woolf neden doodle oldu? İşte İngiliz romancı, feminist ve eleştirmen Virginia Woolf'un hayatına dair bütün detaylar

25 Ocak 2018, Perşembe 10:57
Google'dan Virginia Woolf sürprizi (Virginia Woolf kimdir? Kendine Ait Bir Oda)
Google Virginia Woolf'un doğum gününe özel doodle yaptı. 25 Ocak 1882 yılında doğan İngiliz feminist yazar ve eleştirmen Modernizm akımının önemli isimlerindendi. 

Virginia Woolf’un 1929'da yayımlanan kitabı "Kendine Ait Bir Oda", feminist hareketin klasik kitabı olarak kabul edilir.


VIRGINIA WOOLF KİMDİR?

Virginia Woolf'un 5 kardeşi vardı ve henüz 13 yaşındayken annesini kaybetmişti. O yıllarda kadınların arka planda kalmasından dolayı okula gidemedi ancak kendisini geliştirdi.

Kız kardeşi Vanessa Bell daha küçük bir yaşta iken bir ressam olmaya, Virginia Woolf ise bir yazar olmaya karar verir. Kendisini babasının kütüphanesinde geliştiren Virginia Woolf, 1895’de bir gazetede kısa hikâyelerini yayınlatır. Özellikle  Viktorya tarzı yaşamaya karşı olan Virginia Woolf, yazılarında da bundan bahseder. 1904’te babasının ölümünden sonra kardeşleriyle Bloomsbury’ye taşınması ise hayatında ciddi bir dönüm noktası olmuştur.



Bloomsbury grubu içinde birçok ünlü edebiyatçıyı barındıran ve cinsel konulardaki özgürlükçü tavırlarıyla tanınan bir grup entelektüelden oluşuyordu. Grupta bulunan birçok kişi eşcinsel ya da biseksüeldi. İnsanlar onları etik bir grup olarak görüyorlardı. Grupta John Maynard Keynes, E. M. Forster, Roger Fry, Duncan Grant ve Lytton Strachey gibi ünlü kişiler vardı. Virginia Woolf, 1909’da bir süreliğine Lytton Strachey ile nişanlanmıştır.

Virginia Woolf 1912 yılında Leonard Woolf ile evlenmiştir. Leonard Woolf eşi için bir basımevi kurmuştu ve bu da Virginia Woolf’un yazdığı kitapları yayımlatması için bir fırsat olmuştu.

VIRGINIA WOOLF'UN ÖLÜMÜ

Perde Arası romanını yazdığı sıralarda artık kendini yeterince yetenekli hissetmiyor, yeteneğini kaybettiğini düşünüyordu. Her gün savaş korkusu ve yeteneğini kaybetmenin vermiş olduğu stres, dehşet ve korku sonucu ruhsal bunalıma girmiş, 28 Mart 1941'de içinde bulunduğu duruma daha fazla dayanamayıp evlerinin yakınlarında bulunan Ouse Nehr'ine ceplerine taşlar doldurarak atlayıp intihar etmiştir.

Virginia Woolf, geride iki intihar mektubu bırakmıştır. Birisi kardeşi Vanessa Bell’e, diğeri ise kocası Leonard Woolf’a.

VIRGINIA WOOLF'UN MEKTUBU

Leonard Woolf'a, 18 Mart 1941

"Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumu hissediyorum. Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık. Ve ben bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başladım. Odaklanamıyorum. Bu yüzden yapılacak en iyi şey olarak gördüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana olabilecek en büyük mutluluğu verdin. Benim için her şey oldun. Bu korkunç hastalık beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğimin farkındayım ve ben olmazsam, rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun ya, bunu düzgün yazmayı bile beceremiyorum. Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım tüm mutluluğu sana borçluyum. Bana karşı daima sabırlı ve çok iyiydin. Demek istediğim, bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, o kişi sen olurdun. Artık benim için her şey bitti. Sadece sana bir iyilik yapabilirim. Hayatını daha fazla mahvedemem. Bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum."

VIRGINIA WOOLF'UN ESERLERİ

Dışa Yolculuk (1915)
Gece ve Gündüz (roman) (1919)
Jacob’un Odası (1922)
Mrs Dalloway (1925)
Deniz Feneri (roman) (1927)
Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928)
Dalgalar (roman) (1931)
Yıllar (1937)
Kendine Ait Bir Oda (1929)
Londra Manzaraları (1931)
Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933)
Üç Gine (1938)
Perde Arası (1941)
Virginia Woolf’un Günlükleri
Pazartesi ya da Salı (1921)

VIRGINIA WOOLF’TAN ALINTILAR

- Güzel bir yemek yemeden iyi düşünebilen, sevebilen ya da iyi bir uyku çekebilen kimseyi tanımadım.

- Yaşamdan kaçarak huzur bulamazsın.

- Eğer kurmaca bir metin yazmak istiyorsa, bir kadının parası ve kendine ait bir odası olmalıydı.

- Bir kadın olarak ülkem yok. Bir kadın olarak bir ülkem olsun istemiyorum. Bir kadın olarak, bütün dünya benim ülkem.

- Kimi rahiplere gider kimi şiire. Ben ise arkadaşlarıma.

- Kendiniz hakkında doğruları söylemezseniz başkaları hakkında da doğruları söyleyemezsiniz.

- Bütün bu yüzyıllar boyunca kadınlar, erkeği olduğundan iki kat büyük gösteren bir ayna görevi gördüler, büyülü bir aynaydı bu ve müthiş bir yansıtma gücü vardı.

- Başkalarının gözleri, bizim zindanlarımız; başkalarının düşünceleri, bizim kafeslerimiz.

- Arkadaşlarımı kaybettiğim oldu; kimini ölüm yüzünden kimilerini de sadece karşıdan karşıya geçemediğim için.

- Herkes kendi geçmişini kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları onun sadece başlığını okuyabilir.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kült albümlerin kapaklarını trolleyen Igor'dan 21 örnek çalışma

Kült albümlerin kapaklarını trolleyen Igor'dan 21 örnek çalışma
Güney Afrika cazının öncü ismi Hugh Masekela hayatını kaybetti (Hugh Masekela öldü mü, Hugh Masekela neden öldü)

Güney Afrika cazının öncü ismi Hugh Masekela hayatını kaybetti (Hugh Masekela öldü mü, Hugh Masekela neden öldü)
Minnie Mouse en sonunda Hollywood Bulvarı'nda!

Minnie Mouse en sonunda Hollywood Bulvarı'nda!
Parkinson teşhisi koyulan Neil Diamond turnesini iptal etti

Parkinson teşhisi koyulan Neil Diamond turnesini iptal etti
Rusya, 'Stalin'in Ölümü' filminin gösterimini erteledi

Rusya, 'Stalin'in Ölümü' filminin gösterimini erteledi
Şair Enver Ercan son yolculuğuna kitabıyla uğurlandı

Şair Enver Ercan son yolculuğuna kitabıyla uğurlandı

Slayer dağılacağını açıkladı (Slayer dağıldı mı? Slayer niye dağıldı?)

Slayer dağılacağını açıkladı (Slayer dağıldı mı? Slayer niye dağıldı?)
Türkiye'nin ilk 'canlı müze'si: Sultanhanı Kervansarayı

Türkiye'nin ilk 'canlı müze'si: Sultanhanı Kervansarayı
2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu
The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü

The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü
Afrin operasyonu film oluyor: Bordo Bereliler 2 Afrin

Afrin operasyonu film oluyor: Bordo Bereliler 2 Afrin