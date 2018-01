Google'dan Virginia Woolf sürprizi (Virginia Woolf kimdir? Kendine Ait Bir Oda)

VIRGINIA WOOLF KİMDİR?

VIRGINIA WOOLF'UN ÖLÜMÜ

VIRGINIA WOOLF'UN MEKTUBU

VIRGINIA WOOLF'UN ESERLERİ

VIRGINIA WOOLF’TAN ALINTILAR

Google'un doğum gününe özel doodle yaptı. 25 Ocak 1882 yılında doğan İngiliz feminist yazar ve eleştirmenakımının önemli isimlerindendi.Virginia Woolf’un 1929'da yayımlanan kitabı "Kendine Ait Bir Oda", feminist hareketin klasik kitabı olarak kabul edilir.VirginiaWoolf'un 5 kardeşi vardı ve henüz 13 yaşındayken annesini kaybetmişti. O yıllarda kadınların arka planda kalmasından dolayı okula gidemedi ancak kendisini geliştirdi.Kız kardeşi Vanessa Bell daha küçük bir yaşta iken bir ressam olmaya, Virginia Woolf ise bir yazar olmaya karar verir. Kendisini babasının kütüphanesinde geliştiren Virginia Woolf, 1895’de bir gazetede kısa hikâyelerini yayınlatır. Özellikle Viktorya tarzı yaşamaya karşı olan Virginia Woolf, yazılarında da bundan bahseder. 1904’te babasının ölümünden sonra kardeşleriyle Bloomsbury’ye taşınması ise hayatında ciddi bir dönüm noktası olmuştur.Bloomsbury grubu içinde birçok ünlü edebiyatçıyı barındıran ve cinsel konulardaki özgürlükçü tavırlarıyla tanınan bir grup entelektüelden oluşuyordu. Grupta bulunan birçok kişi eşcinsel ya da biseksüeldi. İnsanlar onları etik bir grup olarak görüyorlardı. Grupta John Maynard Keynes, E. M. Forster, Roger Fry, Duncan Grant ve Lytton Strachey gibi ünlü kişiler vardı. Virginia Woolf, 1909’da bir süreliğine Lytton Strachey ile nişanlanmıştır.Virginia Woolf 1912 yılında Leonard Woolf ile evlenmiştir. Leonard Woolf eşi için bir basımevi kurmuştu ve bu da Virginia Woolf’un yazdığı kitapları yayımlatması için bir fırsat olmuştu.Perde Arası romanını yazdığı sıralarda artık kendini yeterince yetenekli hissetmiyor, yeteneğini kaybettiğini düşünüyordu. Her gün savaş korkusu ve yeteneğini kaybetmenin vermiş olduğu stres, dehşet ve korku sonucu ruhsal bunalıma girmiş, 28 Mart 1941'de içinde bulunduğu duruma daha fazla dayanamayıp evlerinin yakınlarında bulunan Ouse Nehr'ine ceplerine taşlar doldurarak atlayıp intihar etmiştir.Virginia Woolf, geride iki intihar mektubu bırakmıştır. Birisi kardeşi Vanessa Bell’e, diğeri ise kocası Leonard Woolf’a.Leonard Woolf'a, 18 Mart 1941"Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumu hissediyorum. Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık. Ve ben bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başladım. Odaklanamıyorum. Bu yüzden yapılacak en iyi şey olarak gördüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana olabilecek en büyük mutluluğu verdin. Benim için her şey oldun. Bu korkunç hastalık beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğimin farkındayım ve ben olmazsam, rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun ya, bunu düzgün yazmayı bile beceremiyorum. Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım tüm mutluluğu sana borçluyum. Bana karşı daima sabırlı ve çok iyiydin. Demek istediğim, bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, o kişi sen olurdun. Artık benim için her şey bitti. Sadece sana bir iyilik yapabilirim. Hayatını daha fazla mahvedemem. Bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum."Dışa Yolculuk (1915)Gece ve Gündüz (roman) (1919)Jacob’un Odası (1922)Mrs Dalloway (1925)Deniz Feneri (roman) (1927)Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928)Dalgalar (roman) (1931)Yıllar (1937)Kendine Ait Bir Oda (1929)Londra Manzaraları (1931)Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933)Üç Gine (1938)Perde Arası (1941)Virginia Woolf’un GünlükleriPazartesi ya da Salı (1921)- Güzel bir yemek yemeden iyi düşünebilen, sevebilen ya da iyi bir uyku çekebilen kimseyi tanımadım.- Yaşamdan kaçarak huzur bulamazsın.- Eğer kurmaca bir metin yazmak istiyorsa, bir kadının parası ve kendine ait bir odası olmalıydı.- Bir kadın olarak ülkem yok. Bir kadın olarak bir ülkem olsun istemiyorum. Bir kadın olarak, bütün dünya benim ülkem.- Kimi rahiplere gider kimi şiire. Ben ise arkadaşlarıma.- Kendiniz hakkında doğruları söylemezseniz başkaları hakkında da doğruları söyleyemezsiniz.- Bütün bu yüzyıllar boyunca kadınlar, erkeği olduğundan iki kat büyük gösteren bir ayna görevi gördüler, büyülü bir aynaydı bu ve müthiş bir yansıtma gücü vardı.- Başkalarının gözleri, bizim zindanlarımız; başkalarının düşünceleri, bizim kafeslerimiz.- Arkadaşlarımı kaybettiğim oldu; kimini ölüm yüzünden kimilerini de sadece karşıdan karşıya geçemediğim için.- Herkes kendi geçmişini kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları onun sadece başlığını okuyabilir.