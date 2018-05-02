15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Google haritalarında tepki çeken isim

Google'ın haritalarında İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan askeri bir tesisin içinde kalan yol ile Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yola Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden "Kolokotronis" isminin verilmesi tepkilere neden oldu. 

Google haritalarında tepki çeken isim
İlginç gelişme, bir Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşımla fark edildi. Bayraklı ilçesinde bulunan Ege Deniz Bölge Komunalığına bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yol "Kolokotronis Rd" olarak gözüküyor. 1820'li yıllarda Osmanlı'ya karşı başlatılan ayaklanmalara öncülük eden Kolokotronis'in ismini fark eden takipçiler, paylaşımın altına yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

Yorumlardan bazıları şöyle:  "O caddeden onu denize dökmüşüzdür takılmayın", "Nasıl yani bir hain'in ismi cadde olarak mı anılıyor İzmir'de?", "Yunan komutan doğmamış Türk bebeklerin katili ve Yunanistan caddelerine ismi verilmiş biri" 



THEODOROS KOLOKOTRONİS KİMDİR?

Yunan bağımsızlık savaşında (1821-30) önemli rol oynayan Yunan mareşali olan Kolokotronis, Yunan tarihinin en ünlü milli kahramanlarından biri olarak kabul ediliyor. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını elde etmesi için mücadele eden Philiki Hetaireia (Filiki Eterya) adlı örgütün üyesi olan Kolokotronis, bağımsızlık savaşı sırasında Mora'da (Peloponnesos) çarpışan isyancılara önderlik etti. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Siverek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı

Siverek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı

Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır
Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam

Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam
MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı

Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı
Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı
Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı