Google HTC'nin bir bölümünü daha bünyesine kattığını açıkladı



YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ İLK ELDEN DENEYİMLEMEK İSTİYOR

Can Hakman

'ınyılınınayında başlayan satın alma işlemleri, bugün itibariyle resmen sonuçlanmış oldu. Google bu satın alma karşılığında'ye 1.1 milyar dolar ödeyecek. Üstelik bu ödemenin tamamı da nakit olarak yapılacak.'dan yapılan açıklamaya göre,'nin donanım bölümünün bir kısmını satın alan şirket bu sayede'nin tüm çalışanlarının 1/5'ine tekabül eden 2.000 kişilik personeli de kendi bünyesine katmış oldu.Yapılan bu satın alma sadece donanım bölümünün bir kısmını içeriyor. Bunun anlamı, bu defa'da yaptığı gibi fabrikalar, üretim tesisleri satın almak yerine sadece hizmet ve teknoloji alımı yaptı.Bu satın almanın ardında yatan asıl sebep ise,'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğümodeli için daha güçlü ve daha yenilikçi teknolojileri ilk elden deneyimleyerek bu modelin pazar payını artırmak.