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Google HTC'nin bir bölümünü daha bünyesine kattığını açıkladı

Amerikan devi Google yaptığı açıklamaya göre HTC'nin donanım departmanının bir kısmını 1.1 milyar dolara bünyesine kattı

Google HTC'nin bir bölümünü daha bünyesine kattığını açıkladı
Google'ın 2017 yılının Eylül ayında başlayan satın alma işlemleri, bugün itibariyle resmen sonuçlanmış oldu. Google bu satın alma karşılığında HTC'ye 1.1 milyar dolar ödeyecek. Üstelik bu ödemenin tamamı da nakit olarak yapılacak.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, HTC'nin donanım bölümünün bir kısmını satın alan şirket bu sayede HTC'nin tüm çalışanlarının 1/5'ine tekabül eden 2.000 kişilik personeli de kendi bünyesine katmış oldu.


YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ İLK ELDEN DENEYİMLEMEK İSTİYOR


Yapılan bu satın alma sadece donanım bölümünün bir kısmını içeriyor. Bunun anlamı Google, bu defa Motorola'da yaptığı gibi fabrikalar, üretim tesisleri satın almak yerine sadece hizmet ve teknoloji alımı yaptı.

Bu satın almanın ardında yatan asıl sebep ise, Google'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Pixel modeli için daha güçlü ve daha yenilikçi teknolojileri ilk elden deneyimleyerek bu modelin pazar payını artırmak.


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