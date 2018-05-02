Google’ın 2.2 milyar dolarlık ‘Jose Calderon’ hatası görenleri şaşkına çevirdi

Erdinç Şahin

adınıaratanlar gözlerine inanamadı. Yapılan aramada Google’ın İspanyol basketbolcunun değerinin 2.2 milyar dolar olduğunu belirtmesi gündeme oturdu.Ünlü Forbes dergisinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı en zengin işadamları sıralamasında yer alan Meksikalı “” ile basketbolcu’un verilerinin karışmasının bu karışıklığa neden olduğu sonradan fark edildi.Google aramalarına “Jose Calderon” yazan kişilerin “”a ait bilgileri basketbolcuya aitmiş gibi görmesi ortalığın karışmasına neden oldu.Milli basketbolcu Cedi Osman’ın da formasını giydiği Cavaliers’ta forma giyen Calderon, yıllık 2.3 milyon dolara imza atmıştı. Takımda LeBron James gibi bir dünya yıldızı bulunurken Jose Calderon’un böyle bir haberler gündeme gelmesi ABD basınında da geniş yankı uyandırdı.Öte yandan karışıklığa neden olan işadamı Jose and Francisco Jose Calderon Rojas’ın FEMSA adlı kuruluşun ortağı olduğu belirtildi.