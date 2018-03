Google kadınlar tarafından üretilen uygulamaları Dünya Kadınlar Günü'nde öne çıkaracak

GOOGLE'IN KADINLAR GÜNÜ LİSTESİNDE 80 DAYS GALAXY GİBİ POPÜLER OYUNLAR VAR

Can Hakman

şerefine teknoloji alanında ilham veren kadınları (özellikle de Google Play ekosistemine katkıda bulunmuş olan kadınları) kutluyor. Bu hafta Google Play’de kadınlar tarafından geliştirilen uygulamalar, oyunlar, başrollerinde güçlü kadın karakterlerin olduğu filmler ve televizyon yapımları göreceğiz.Google, televizyon yapımları ve filmleri de öne çıkarmak istiyor ancak asıl amacı kadınların geliştirdiği uygulama ve oyunları göstermek gibi duruyor. Şirket geçtiğimiz yılın güz mevsiminde kadın geliştiricilere destek vermek ve yardımcı olmak için ‘Oyunun Kurallarını Değiştir‘ girişimini başlatmıştı. Bu son derece mantıklı bir hamleydi zira mobil oyuncularla ilgili bir araştırma yapan Google, kullanıcıların neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğunu, kadın oyuncuların yüzde 43’ünün haftanın beş gününden fazla oyun oynadığını, erkeklerin ise sadece yüzde 38’inin böyle bir alışkanlığa sahip olduğunu fark etti. Buna rağmen, oyun sektöründe çalışan kadın (kendini kadın ya da transseksüel olarak tanımlayan) oranının sadece yüzde 24,8 olduğu, kadın oyuncuların sadece yüzde 30’unun oyunların kendilerine göre tasarlandığını hissettikleri görüldü.Google’ın öne çıkardığı oyunlara bakacak olursak; listede 80 Days, Zen Koi 2, Race for the Galaxy ve daha birçok popüler oyun var. Ayrıca YouTube’daki bazı kadın içerik üreticilerinin de öne çıkarıldığını göreceğiz. Gloom, CyberNova ve daha birçok isim 8 Mart itibariyle kendi hikayelerini ve oyun oynamaya başlama süreçlerini paylaşacak. Kadın gücünün altını çizen filmlere baktığımızda ise Wonder Woman, Frida, Girls ve daha birçok yapımın öne çıkarıldığını görüyoruz.dunyahalleri'nin haberine göre genel itibarıyla teknoloji endüstrisi bir değişimle karşı karşıya. Son birkaç yıldır Google ve Apple gibi şirketler çeşitlilik konusunda geri kaldıkları için eleştiriliyordu ancak artık bu durumu değiştirmek adına çeşitli girişimler yapıyorlar.