Google kullanıcılardan 1 GB veri çekmekle suçlanıyor

The Australian gazetesinin haberine göre, dünyanın ikinci büyük yazılım şirketi olan Oracle’ın yaptığı araştırmalar, Google’ın kullanıcılardan her ay ortalama 1 GB veri çektiğini ortaya koydu. Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi yüklü olan akıllı telefonlardan çekilen veriler, kullanıcıların internetteki arama kayıtlarını ve paylaşma seçeneği açık olmaksızın konum bilgilerini içeriyor. Hatta cihazda hiçbir uygulama yüklü olmadığında ve SIM kart takılmadığında dahi yer bilgileriniz alınmaya devam ediyor.

Google ise bu tür iddialar ve soruşturmalarla ilk kez karşılaşmıyor. Şirket adına konuşan sözcüler benzer durumlarda Google’nın diğer servislerinin yararlanması için kullanıcılarının iznine sahip olduklarını dile getiriyorlar.

Avustralya Tüketici ve Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma ise ne kadar kullanıcının bu tür bir gizlilik anlaşmasından haberdar olduğu üzerinden devam ediyor. Çünkü gönderilen 1 GB’lık veri 10 milyon Android kullanıcısının bulunduğu ülkede vatandaşların faturalarına yansıyor. Avustralya Gizlilik Vakfı yöneticisi David Vaile, bazı paketlerin sadece birkaç GB veri içerdiğini ve Google’nin kullandığı 1 GB’ın tüketiciler için çok pahalı olabileceğini ifade etti.

Ülkedeki telekomünikasyon şirketleri ise bu iddialara karşılık Google'dan cevap beklediklerini belirttiler. Ayrıca bu soruşturma, teknoloji şirketlerinin topladığı bu tür kullanıcı verilerinin hangi amaçlarla kullanılabileceği hakkında kafalarda daha fazla soru işaretinin oluşmasına sebep oldu.



