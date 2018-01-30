Google kullanıcıları peşlerini bırakmayan reklamları durdurabilecek

REKLAMVERENLER İÇİN EŞSİZ BİR ÖZELLİK



TAKİP EDEN REKLAMLAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Nazlı Erdol

Kullanıcıların bazı bilgilerini istekleri dışında topladığı ortaya çıkan ve bu verileri reklam şirketleriyle paylaşmış olabileceği belirtilen, ayarlarına yeni bir özellik ekledi.Kullanıcıyı daha önce ziyaret ettiği sanal alışveriş sitesine geri getirmeye çalışan reklamların durdurulması yeni özellik sayesinde mümkün olabilecek. Böylelikle ‘hatırlatıcı reklamlar' tamamen olmasa da tek tek sessize alınabilecek.yöneticisi‘hatırlatıcıların' kullanışlı olabileceğini ancak kişinin daha önce baktığı ürüne ihtiyacın kalmadıysa bu reklamların gösterilmesinin gereksiz olduğunu belirtti. Açıklama Google'ın reklam verenler açısından eşsiz bir özellik sunduğunu gösteriyor. Zira artık gereksiz olan bir ürünün reklamı kullanıcı tarafından elenecek ve bu sayede daha uygun olan reklamlar gösterilebilecek.Yeni özellik, Google'ınni kullanan 2 milyonu aşkın internet sitesi arasından kullanıcının kendisini izleyen ‘hatırlatıcıları' görüntülemesine izin verecek. Ardından artık reklamını görmek istemediği şirketlerin adlarının yanındaki X işaretlerine tıklanması yeterli olacak.Sessize alma işlemi 90 günün ardından sonlanacak. Yalnızca Google reklam hizmetlerinden yararlanan şirketlerin reklamları sessize alınabilecek.Bu özellik, kullanıcıya reklam gösterilmeyeceği anlamına gelmiyor.Krafick yeni ayarın gelecek aylarda Youtube, arama motoru ve Gmail'e de getirileceğini belirtti.