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Google kullanıcıları peşlerini bırakmayan reklamları durdurabilecek

Google’ın reklam ayarlarına eklediği yeni özellik sayesinde kullanıcılara gereksiz hatırlatıcı reklamları gizleme imkanı sunuyor
 

Google kullanıcıları peşlerini bırakmayan reklamları durdurabilecek
Kullanıcıların bazı bilgilerini istekleri dışında topladığı ortaya çıkan ve bu verileri reklam şirketleriyle paylaşmış olabileceği belirtilen Google, ayarlarına yeni bir özellik ekledi.

Kullanıcıyı daha önce ziyaret ettiği sanal alışveriş sitesine geri getirmeye çalışan reklamların durdurulması yeni özellik sayesinde mümkün olabilecek. Böylelikle ‘hatırlatıcı reklamlar' tamamen olmasa da tek tek sessize alınabilecek.
 

REKLAMVERENLER İÇİN EŞSİZ BİR ÖZELLİK


Google yöneticisi Jon Krafcik ‘hatırlatıcıların' kullanışlı olabileceğini ancak kişinin daha önce baktığı ürüne ihtiyacın kalmadıysa bu reklamların gösterilmesinin gereksiz olduğunu belirtti. Açıklama Google'ın reklam verenler açısından eşsiz bir özellik sunduğunu gösteriyor. Zira artık gereksiz olan bir ürünün reklamı kullanıcı tarafından elenecek ve bu sayede daha uygun olan reklamlar gösterilebilecek.


TAKİP EDEN REKLAMLAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK


Yeni özellik, Google'ın reklam hizmetlerini kullanan 2 milyonu aşkın internet sitesi arasından kullanıcının kendisini izleyen ‘hatırlatıcıları' görüntülemesine izin verecek. Ardından artık reklamını görmek istemediği şirketlerin adlarının yanındaki X işaretlerine tıklanması yeterli olacak.

Sessize alma işlemi 90 günün ardından sonlanacak. Yalnızca Google reklam hizmetlerinden yararlanan şirketlerin reklamları sessize alınabilecek.

Bu özellik, kullanıcıya reklam gösterilmeyeceği anlamına gelmiyor.

Krafick yeni ayarın gelecek aylarda Youtube, arama motoru ve Gmail'e de getirileceğini belirtti.
 


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