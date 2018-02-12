Google oyun konsolu geliştirmek istiyor ​

BU SAATTEN SONRA BİTCOİN'E YATIRIM YAPILIR MI?

Adem Özdoğan

Evet, son iddialara göreismini verdiği yeni bir oyun servisi ve bir de oyun konsolu geliştiriyor.Hali hazırdasayesinde bu sektörün daima içinde olan Google, işleri biraz daha ciddileştirme kararı aldı. Google’ın yeni bir oyun servisi olan Yeti üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Yeti biraz, biraz datarzında bir platform olacak. Yani hem oyun yayını yapıp, hem de yeni oyunlar satın alabileceksiniz. Ayrıca belli bir abonelik ücreti karşılığında, dilediğiniz oyunları internet üzerinden de oynayabileceksiniz.Yeti, Google’ın üzerinde çalıştığı yeni konsol haricinde’le de uyumlu olacak. Elbette burada asıl sorulması gereken soru,’ın yeni konsolunun kiminle rekabet edeceği. Yani bu konsol üst seviyede olacaksa, Google’ın rakibi Sony ya da Nintendo olacaktır.Fakat Amerikalı yazılım devi, kendisine farklı bir konseptte yaratabilir. Bir araisimli konsolun denediği gibi, mobil oyunlara odaklı bir konsolla da karşımıza çıkabilir. Bu konudaki detaylar ilerleyen günlerde daha da netleşecektir. Şimdilik beklemedeyiz.