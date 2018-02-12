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Google oyun konsolu geliştirmek istiyor ​

Oyun sektörünün her geçen gün biraz daha büyüdüğü inkar edilemez. Keza bu pazardaki para hacmi, ünlü film yapımcılarını bile oyun sektörüne çekmiş durumda. Hal böyleyken yazılım ve teknoloji dünyasının dev isimlerinden Google’ın da bu sektöre adım atacak olması bizler için büyük bir sürpriz olmadı

Google oyun konsolu geliştirmek istiyor ​
Evet, son iddialara göre Google, Yeti ismini verdiği yeni bir oyun servisi ve bir de oyun konsolu geliştiriyor.

Hali hazırda mobil oyun pazarı sayesinde bu sektörün daima içinde olan Google, işleri biraz daha ciddileştirme kararı aldı. Google’ın yeni bir oyun servisi olan Yeti üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Yeti biraz Twitch, biraz da Steam tarzında bir platform olacak. Yani hem oyun yayını yapıp, hem de yeni oyunlar satın alabileceksiniz. Ayrıca belli bir abonelik ücreti karşılığında, dilediğiniz oyunları internet üzerinden de oynayabileceksiniz.

Yeti, Google’ın üzerinde çalıştığı yeni konsol haricinde Chromecast’le de uyumlu olacak. Elbette burada asıl sorulması gereken soru, Google’ın yeni konsolunun kiminle rekabet edeceği. Yani bu konsol üst seviyede olacaksa, Google’ın rakibi Sony ya da Nintendo olacaktır.

Fakat Amerikalı yazılım devi, kendisine farklı bir konseptte yaratabilir. Bir ara OUYA isimli konsolun denediği gibi, mobil oyunlara odaklı bir konsolla da karşımıza çıkabilir. Bu konudaki detaylar ilerleyen günlerde daha da netleşecektir. Şimdilik beklemedeyiz.
 

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