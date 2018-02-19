Google Pixel 2 sahipleri dikkat!

Adem Özdoğan

Oldukça kısıtlı bir pazara hitap eden, belli başlı bölgelerde satılıyor. Basit bir örnek verecek olursak, bu cihaz ülkemizde resmi kanallar vasıtasıyla satılmıyor. Fakat internette biraz araştırma yaptığınızda, Amerika’dan ya da çeşitli ülkelerden getirilenmodellerinin 4000 ile 4500 TL arasından satıldığını görebilirsiniz. Bu, ülkemizde azda olsa potansiyel birkullanıcı kitlesinin bulunduğuna işaret ediyor.Google geçtiğimiz günlerdeveiçin yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Şubat ayı güncellemesi olarak kullanıcılara sunulan bu içeriğin kısmi hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı.için yayınlanan güncellemeyi indiren kullanıcılar, telefonlarının yavaşladığını ve bataryalarının ısınmaya başladığını rapor ettiler. Üstelik bu şikayetlerin sayısı da gün geçtikçe artmakta. Öyle görünüyor ki güncelleme ile ilgili ciddi bir sıkıntı mevcut.Henüzcephesinden güncellemeye ilişkin bir açıklama gelmedi. Muhtemelen hiç bir açıklama yapılmadan, yeni bir güncelleme ile olası hatalar giderilecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.