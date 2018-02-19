Google Pixel 2 sahipleri dikkat!

Oldukça kısıtlı bir pazara hitap eden Google Pixel 2
, belli başlı bölgelerde satılıyor. Basit bir örnek verecek olursak, bu cihaz ülkemizde resmi kanallar vasıtasıyla satılmıyor. Fakat internette biraz araştırma yaptığınızda, Amerika’dan ya da çeşitli ülkelerden getirilen Pixel 2
modellerinin 4000 ile 4500 TL arasından satıldığını görebilirsiniz. Bu, ülkemizde azda olsa potansiyel bir Pixel
kullanıcı kitlesinin bulunduğuna işaret ediyor.
Google geçtiğimiz günlerde Pixel 2
ve Pixel 2 XL
için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Şubat ayı güncellemesi olarak kullanıcılara sunulan bu içeriğin kısmi hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı.
Google Pixel 2
için yayınlanan güncellemeyi indiren kullanıcılar, telefonlarının yavaşladığını ve bataryalarının ısınmaya başladığını rapor ettiler. Üstelik bu şikayetlerin sayısı da gün geçtikçe artmakta. Öyle görünüyor ki güncelleme ile ilgili ciddi bir sıkıntı mevcut.
Henüz Google
cephesinden güncellemeye ilişkin bir açıklama gelmedi. Muhtemelen hiç bir açıklama yapılmadan, yeni bir güncelleme ile olası hatalar giderilecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.
Adem Özdoğan