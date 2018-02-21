Google şarj sorununu incelemeye aldı

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz günlerdeve 2 XL için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme sonrasında kullanıcılar telefonun performansında düşme ve ısınma şikayeti ile şirketin kapısını çaldı. Henüz bu alandaki sorunlar tam olarak çözülememişken, şimdi de başka bir sorun patlak verdi.Günümüz akıllı telefon modellerinde en çok aranan özelliklerden birisi de hızlı şarj olabilmesi. Orta segment modellerde bu özellik tam olarak yaygınlaşmamış olsa da üst segment modellerin hemen hemen hepsi hızlı şarj özelliğine sahipler.Doğal olarakve 2 XL ‘de hızlı şarj özelliği ile satışa sunulmuştu. Fakat bu iki modelin belli bir sıcaklığın üzerinde hızlı şarj olmadığı ortaya çıktı. Google, normaldeve 2 XL’in 10W’ta şarj olabileceğine dikkat çekmişti.Bu söze aldanmayan bazı kullanıcılar yaptıkları testler sonucunda telefonuncivarında bir güçle şarj olduğunu tespit etti. Hatta testler, telefonun ortam sıcaklığından da fazlaca etkilendiğini ortaya koydu. Özellikle’in düşük sıcaklıklarda daha hızlı şarj olurken, yüksek sıcaklıklarda ise daha yavaş şarj olması dikkatlerden kaçmadı.Durumu görmezden gelmeyen, bu sorun hakkında bir inceleme başlattığını duyurdu. Bakalım sonuç ne olacak?