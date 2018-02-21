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Google şarj sorununu incelemeye aldı

Akıllı telefon sektöründe pek de aktif bir görünüm çizmeyen Google, şu aralar Pixel 2 ve Pixel 2 XL’de ortaya çıkan sorunlarla uğraşıyor

Google şarj sorununu incelemeye aldı
Geçtiğimiz günlerde Google Pixel 2 ve 2 XL için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme sonrasında kullanıcılar telefonun performansında düşme ve ısınma şikayeti ile şirketin kapısını çaldı. Henüz bu alandaki sorunlar tam olarak çözülememişken, şimdi de başka bir sorun patlak verdi.

Günümüz akıllı telefon modellerinde en çok aranan özelliklerden birisi de hızlı şarj olabilmesi. Orta segment modellerde bu özellik tam olarak yaygınlaşmamış olsa da üst segment modellerin hemen hemen hepsi hızlı şarj özelliğine sahipler.

Doğal olarak Google Pixel 2 ve 2 XL ‘de hızlı şarj özelliği ile satışa sunulmuştu. Fakat bu iki modelin belli bir sıcaklığın üzerinde hızlı şarj olmadığı ortaya çıktı. Google, normalde Pixel 2 ve 2 XL’in 10W’ta şarj olabileceğine dikkat çekmişti.

Bu söze aldanmayan bazı kullanıcılar yaptıkları testler sonucunda telefonun 4W civarında bir güçle şarj olduğunu tespit etti. Hatta testler, telefonun ortam sıcaklığından da fazlaca etkilendiğini ortaya koydu. Özellikle Pixel 2 XL’in düşük sıcaklıklarda daha hızlı şarj olurken, yüksek sıcaklıklarda ise daha yavaş şarj olması dikkatlerden kaçmadı.

Durumu görmezden gelmeyen Google, bu sorun hakkında bir inceleme başlattığını duyurdu. Bakalım sonuç ne olacak?
 

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