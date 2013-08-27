Sözlük tanımlarını geliştiren Google, kelime anlamı aramalarında çıkan sonuçlara aranan kelimenin cümle içinde kullanımı, tarih boyunca kullanım sıklığı ve eşanlamlılarını da eklemeye başladı.

Güncellemenin maksadı konusunda, "" açıklamasını yapan Google, kelimenin 1800'lü yıllardan bu yana kullanımı konusunda Google Books servisinin kullandığı Ngram Görüntüleyici'yi kullanıyor. Bu uygulama ile Google Books arşivindeki 30 milyona yakın kitap taranarak ilgili kelimenin kullanım yoğunluğuna ait grafiksel bir veri elde edilebiliyor.

Kelime anlamı arama sonuçlarına çeviri hizmetini de ekleyen Google'ın bu hizmeti şimdilik sadece İngilizce.

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Kaynak: CHIP Online