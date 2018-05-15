Teknoloji devi Google’ın Pentagon ile ortak olarak hazırladığı Maven projesiyle ilgili çalışanlar bir süredir endişelerini dile getiriyordu. Bir grup çalışana göre Amerikan Hükümeti, bu yapay zeka programında, etik değerlerin dışına çıkarak insanlık için tehdit oluşturabilecek bir katil ortaya çıkarmak istiyor.

Bugün itibariyle 4 bin Google personeli böyle tehlikeli bir projenin parçası olmak istemediği için istifa ettiklerini duyurdu. Bununla da yetinmeyen topluluk, şirketin gelecekte benzer askeri çalışmalara ön ayak olmaması için önlem dilekçesi yazdı.

Temel olarak Project Maven, insansız askeri araçların drone çekimlerinden elde edilen verilerden yararlanarak dahi, zeki ve işlevsel kararları kendi başına almasına dayanıyor. Makine öğrenme teknolojisine dayanan sistem, uzun vadede kendi başına askeri kararlar verip yaşam alanlarını ya da potansiyel düşman kamplarını yok etme görevini üstlenmesi için oluşturulmuş olabilir.