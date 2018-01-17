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Görgü tanıkları o anları anlattı

Isparta’da Yalvaç ilçesinde 3 askerin şehit olduğu uçak kazasının görgü tanığı Mustafa Kara, uçağın düşmeden 15 dakika önce Eğirdir Gölü üzerinde yaklaşık 15 metre yükseklikten alçak uçuş yaptığını iddia ederek, “Sanki göle inmek istiyor gibi bir hali vardı” dedi

Görgü tanıkları o anları anlattı
Eskişehir’den eğitim amaçlı kalkan ve Isparta Yalvaç’ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağının enkazındaki yetkililerin yaptığı incelemeler devam ediyor.

Yukarı Kaşıkara köyü yakınlarında bir tepeye düşen uçaktaki 3 şehidin naaşı helikopter ile alınarak otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Uçağın düşmeden önce gören Mustaka Kara isimli bir vatandaş, uçağın Eğirdir Gölü üzerinde dakikalarca alçaktan uçtuğunu iddia ederek yaşadıklarını şöyle anlattı:

'ÇOK ALÇAKTAN UÇUYORDU'


“Eğirdir Gölü’nde yaklaşık 7 kilometre açıldık arkadaşlar ile balık tutuyorduk. O anda yaklaşık 15 metre yükseklikten büyük bir askeri uçaktı 2-3 defa gitti geldi, sorti yapıyordu ama çok alçaktan uçuyordu. Hatta arkadaşlar ile ‘Arıza mı var acaba, neden böyle alçaktan uçuyor?’ dedik. Yaklaşık 15-20 metre bir direk boyunda çok alçaktan uçuyordu. Yani öyle gördüm, düştüğünü görmedim.

Yaklaşık 15-20 dakika öyle gitti 2 defa sonra 3. defa gördük ondan sonrada gözden kayboldu. Saati tam hatırlamıyorum ama öğleden sonraydı. Olaydan sonra arkadaşlar aradı, uçak düştü diye bizde köye geldik. Bizim de öyle haberimiz oldu. Gürültü duymadık, uçağın düştüğü yer ile gölün arasında yaklaşık 15-20 kilometre mesafe var. Uçağın düştüğünü görmedim ama çok alçaktan uçuyordu fakat duman falan da çıkmıyordu uçaktan. Sanki suya inmek istiyor gibi bir hali vardı.”
 

GAZETECİLER YOL OLMADIĞI İÇİN GERİ DÖNDÜ


Olayın meydana geldiği köyün yakınları jandarma ekipleri olay mahalline giden yolu kapatırken giriş ve çıkışlara izin vermedi. Dağlık alandaki olay mahalline yetkililerinde normal araçlarla ulaşamadıkları AFAD’ın paletli araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve iş makinaları ile ulaştıkları öğrenildi.

Uçağın düştüğü bölgeye gitmek isteyen basın mensupları ise köylülerden yardım isteyerek onların traktörleri ile bölgeye ulaşmak istedi. Ancak traktörlerde belli bir yere kadar gidebildi sonrasında ise yol olmadığı için geri dönmek zorunda kalındı. Gazetecilerin traktörle ile bölgeye gitmeye çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

(Feti Kılıç - Gökten Ceylan /İHA)

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