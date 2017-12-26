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Görme engelli eşine 'halamın kızı' dedi sevgilisi çıktı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanmak için dava açan görme engelli Neslihan E. evlenmelerinin birinci yılında eşi Kemal E.’nin hem kendisini kandırdığı hem de aldatıldığını ileri sürdü.

Görme engelli eşine 'halamın kızı' dedi sevgilisi çıktı
İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanmak için dava açan görme engelli Neslihan E. evlenmelerinin birinci yılında eşi Kemal E.’nin hem kendisini kandırdığı hem de aldatıldığını ileri sürdü. Neslihan E., “Evlendikten 5 ay kadar sonra eve Nilay adında bir kadın getirdi. Bana halamın kızı diye tanıttı. ‘Zamanında Nilay’ın yardımını çok gördüm. Maddi sıkıntıya düşmüş ona yardımcı olmam lazım. Düğünde takılan altın, bilezik gibi ziynet eşyalarını bana ver ona vereceğim. Zaten borç olarak birkaç ay sonra aldıklarını tekrar geri verecek’ deyince ben de altınlarımın hepsini verdim” dedi.


ÖYLE BİR AKRABASI YOKMUŞ


Neslihan E., aradan 3-4 ay geçince Kemal E.’ye hâlâ kızının altınlarını getirmediğini sorunca sinirlendiğini söyleyerek, “Kocama hala kızının aldığı altınları getirmediğini ne zaman vereceğini sordum. Sinirlenerek, bana, ‘acelesi yok getirir bir daha sorma ’ diyerek bağırdı. Daha sonra memleketinde olan tanıyabildiğim akrabalarına telefon açtım. Kemal E.’nin halası olduğunu fakat kızı değil iki erkek çocuğu olduğunu söylediler. Eşime böyle bir akrabasının olmadığını sorunca kızdı tartıştık” diyerek boşanmak istediğini söyledi.
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