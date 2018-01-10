Görme engelli öğrenciye MEB’den destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Türkiye'de görme engelli öğrencilere eğitim veren 36 okulda bin 346 öğrencinin eğitim gördüğünü, görme yetersizliği bulunan 2 bin 722 öğrencinin ise eğitimine kaynaştırma-bütünleştirme uygulamaları yoluyla devam ettiğini söyledi.
Görme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitsel materyal eksiklerini gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Celil Güngör, öğrencilere kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destek olmak amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği yaptıklarını söyledi.
AİLELER DE TAKİP EDEBİLECEK
Celil Güngör, bu kapsamda Bakanlık olarak bu yıl 250 Braille okuma yazma cihazının görme engelli öğrencilere dağıtılmasını planladıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Öğrenciler bu cihazı kullanarak okuma, yazma becerilerini geliştirebilecek, ayrıca normal akranlarıyla eşit miktarda kaynağa erişme şansına da kavuşacak. Elektronik okuma yazma cihazı, elektronik ortamlardaki dokümanları Braille alfabesine dönüştürme özelliğine sahip olması nedeniyle öğrencilerin kitap, gazete, dergi gibi pek çok dokümana erişimini sağlayacak. Cihaz, ayrıca öğrencilerde bir okuma kültürü oluşmasına katkı sağlayacak. Cihazda, Braille alfabesiyle alınan notları yazı diline çevirerek elektronik ortama aktarma özelliği de bulunuyor. Bu sayede aileleri, görme engelli çocuklarının okuma yazma gelişimini takip etme fırsatı bulabilecek."
Senim Tanay