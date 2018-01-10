Görme engelli öğrenciye MEB’den destek

AİLELER DE TAKİP EDEBİLECEK

Senim Tanay

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Türkiye'de görme engelli öğrencilere eğitim veren 36 okulda bin 346 öğrencinin eğitim gördüğünü, görme yetersizliği bulunan 2 bin 722 öğrencinin ise eğitimine kaynaştırma-bütünleştirme uygulamaları yoluyla devam ettiğini söyledi.Görme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitsel materyal eksiklerini gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Celil Güngör, öğrencilere kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destek olmak amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği yaptıklarını söyledi.Celil Güngör, bu kapsamda Bakanlık olarak bu yıl 250 Braille okuma yazma cihazının görme engelli öğrencilere dağıtılmasını planladıklarını belirterek şöyle konuştu: