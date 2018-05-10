Görme engelliler için 41 ilde 'gören göz' cihazı dağıtılacak



BAŞVURU KOŞULLARI



TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRILACAK

GÖREN GÖZ CİHAZI NEDİR?

Can Hakman

, görme engelli vatandaşların bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olan "" cihazlarının ücretsiz dağıtılacağı 41 şehri belirledi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ileiş birliğinde, görme engelli vatandaşların gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayarak bağımsız hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla yürütülen "Gören Göz Projesi" bu yıl yeniden başlayacak.Gören göz cihazları için vatandaşların ön başvurularını almaya başlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, geçen yıllarda 26 ilde dağıtılan ve şu an yeni baştan tasarlanan cihazları, daha önce dağıtım yapılmamış 41 ildeki görme engellilere ulaştıracak.Söz konusu illerde toplam 5 bin gören göz cihazı ücretsiz dağıtılacak.Belirlenen illerde ikamet eden veya bu illerde eğitimini sürdürenlerin cihazları almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine ön başvuruda bulunması gerekiyor.Bu kapsamda T.C. vatandaşları arasından bu yıl itibarıyla 12 yaş ve üzerinde olan ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na göre görme engeline ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 70 ve üzerindeki kişiler, gören göz cihazı için başvuru yapabiliyor.Ayrıca başvurularda gören göz cihazını kullanmaya engel teşkil edecek işitsel, zihinsel veya el ve parmaklarını kullanamayacak derecede ortopedik engeli bulunmama şartı da aranıyor.Başvurularda, asıllarını ibraz etmek şartıyla nüfus cüzdanı ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi ile dağıtım yapılacak illerdeki eğitim kurumlarında eğitime devam eden görme engelli öğrencilerin öğrenim gördüğüne dair bu yıl içinde alınmış öğrenci belgesi isteniyor.Ön başvuruda bulunanların cihazlarını alacakları yer ve tarih bilgileri ile eğitim programlarına ilişkin duyurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasından ilan edilecek.Cihazların dağıtımı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince yürütülecek, başvuruları kabul edilmeyenlere de bilgi verilecek.Bakanlıkça cihaz için bu yıl ön başvuruların alındığı 41 şehir ise şunlar:"Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak."Cihaz, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlanmış bir sistemi içerisinde barındırıyor.Gören göz yazılımının yüklenmiş olduğu ve GPS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek bir akıllı telefon cihazı olan "gören göz", sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırıyor.