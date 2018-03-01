Görülmemiş tasarımlara sahip ruıj serisi

HERKESİN YAŞAM TARZINDAN BİR PARÇA BULABİLECEĞİ MÜKEMMEL BİR KOLEKSİYON!

Elif Bayram

Kremsi, mat ve metalik görünümlü ve #instagram hikayelerinden esinlenilerek tasarlanmış ambalajlara sahip bu 30 yeni ruj koleksiyonunu keşfetmenin tam zamanı!klasik siyah kutusundan çıkarılan yeni ruj, #instagram üzerindeki hikayelerden esinlenilerek tasarlanan bir kutu içerisinde sunuluyor. Bu ruj daha orijinal, daha parıltılı, daha cezbedici aynı zamanda daha çevre dostu...Millenials’lar… Onlar genç, tutkulu, parıltılı. Onlar cool ve trendy! Yeniliklere çok açık...Ve Sephora Collection onların bugünki isteklerini karşılamak için sembolik kapaklı rujunu yeniden tasarlıyor, yaşam tarzlarına uyan yepyeni bir koleksiyon sunuyor.Yayınlamak, paylaşmak... İnternet'i yoğun olarak kullanan bu yeni doğuştan-dijital nesil için 30 renkten oluşan canlı bir seri ortaya çıkardı. Canlı kırmızı, Şehvetli bej, Toz pembe… 30 yeni renk... Sosyal medyayı renklendirmek için 30 yeni ton. Rötuşa, renk veya ışığa gerek yok: tonlar yoğun ve son derece kontrollü... Beğenmeye ve paylaşmaya hazır şekildeki koleksiyon bu sezon tutkunlarını karşılıyor.hiçbir zaman üstlenmediği kadar sorumluluk üstlenen Sephora Collection’ın yeni ruj serisi ambalajında çevreye karşı sorumluluk ruhu içeriyor. #lipstories daha az plastik ve daha fazla kağıtla, bitkisel renklendirici kullanılarak, tutkalsız ve silikonsuz döndürme mekanizmasıyla, son derece hafif ağırlığıyla (%51 daha az !), geri dönüşümlü malzemeleriyle bir lipstic hazırladı.Her zaman modanın öncüsü olan Sephora Collection, yumuşak formüllüyle dudakları yoğun bir şekilde renklendiriyor.Anlık bütün isteklere uyum sağlamak için:- 3 etki: Kremsi, mat veya metalik