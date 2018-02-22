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Göz alıcı bakışlar

Kısa ve seyrek yapılı kirpikler için geliştirilen essence i love serisi, üstün fırça teknolojisi ve yenilikçi formülüyle kirpikleri dolgunlaştırıyor

Göz alıcı bakışlar
Derin, etkileyici bakışlarımız ve gözlerimizin koruyucusu kirpiklerimiz…Geniş ürün portföyüyle öne çıkan essence, göz makyajının olmazsa olmazı maskara serisi I love ile derin ve etkileyici bakışlar vadediyor.


Etkileyici romantik bakışlar


Kirpiklerin hacimli ve göz alıcı olmasını sağlayan seri, makyajının kusursuz bir tamamlayıcısı olacak. Seride yer alan essence I love extreme crazy maskara, kremsi yapısı ve ekstra geniş fırçasıyla dikkat çekiyor. essence I love extreme volume maskara ise, ultra siyah pigmentli içeriğiyle kirpiklere yoğun renk veriyor ve geniş fırçası da ideal bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Her iki maskara da oftalmolojik olarak test edilmiştir.

essence I love extreme mascara fiyatı: 14,50 TL
essence I love extreme crazy volume mascara fiyatı: 14,50 TL



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