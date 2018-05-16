Bugün en hayırlı ay olan Ramazan'ın ilk günü... Mübarek Razaman ayının gelişi birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bunların başında ise "Göz damlası orucu bozar mı?" ve "Oruçluyken saç boyanır mı?" soruları geliyor. İşte cevabı...





GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?





Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup

bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.





Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.





BURUN SPREYİ SIKMAK ORUCU BOZAR MI?





Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; "Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz."





ORUÇLUYKEN SAÇ BOYANIR MI?





"Oruçluyken saç boyanır mı?" diye merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı:





"Oruç bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz."