Göz hastalıklarına karşı günde 1 yumurta (Yumurtanın faydaları)

EKSİKLİĞİ GÖRMEYİ ETKİLİYOR

SARI NOKTAYA KARŞI YUMURTA SARISI

YUMURTANIN FAYDALARI

Senim Tanay

Yumurtanın çok az bilinen faydalarından birinin de göz sağlığına yaptığı olumlu katkı olduğunu dile getiren Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı,dedi.Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı yumurtanın A, B ve C vitaminleri içerdiğini, A vitamininin özellikle gözün retina kısmındaki ışık iletiminde önemli bir rol üstlendiğini, bunun eksikliğinin görme problemi oluşturabileceğini belirtti.Özellikle 50’li yaşlardan sonra sarı nokta hastalığının görülebildiğini ifade eden Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı, "Gözde meydana gelen sarı nokta hastalığı kalıcı körlüğe yol açabiliyor. Ancak erken dönemde tedavi edilebildiği gibi ilerlemesi de engellenebiliyor. Bu çerçevede yumurtanın sarısının tüketilmesi de bu hastalığın ilerlemesini önlüyor. Yani bu hastalık riski olan hastaların en azından koruyucu olarak bu besini tüketmesi lazım. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.Yumurtanın kolesterolu artırdığı algısının doğru olmadığına dikkati çeken Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı, hekimlerin yumurta tüketimini tavsiyesi etmesiyle bu algının son yıllarda değiştiğini de sözlerine ekledi.- Yüksek oranda demir, çinko, kalsiyum, folik asit ve protein içerir. İçerdiği bu maddeler nedeniyle de sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Örneğin yüksek oranda demir içermesi sebebiyle kansızlık yani anemi rahatsızlığını ortadan kaldırır. Kalsiyum içeriği sayesinde ise kemik ve dişlerin yapısını korur.- Vücudun sağlıklı bir şekilde yaşaması için gerekli olan 13 temel besini içeriğinde bulundurur.- Kalp dostudur, kalp hastalıklarından korunmaya yardım eder.- Yumurta kasları güçlendirir, güçlü bir kas ve iskelet yapısına sahip olmamızı sağlar. Özellikle yaşlı kişiler için kas kaybını engeller.- Göz sağlığının korunmasına yardım eder.- Beyin fonksiyonlarını da geliştirir. Beyin zarlarını korur.- Enerji verir. Gün içinde kaybedilen enerjinin bir kısmını karşılar.- Uzun süreli tokluk hissi uyandırır.- Osteoporoz yani kemik erimesini engeller.- Özellikle gebelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimine destek verir. Hamile veya emziren kadınlar için günlük besin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.- Günümüz hastalığı olan günümüzde sıkça karşılaşılan kanserden korunmaya yardım eder.- Çocuklar da haftada 2-3 kez sabah kahvaltılarında bu şifalı yiyeceği tüketmelidir.- Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.- Hipertansiyon yani yüksek tansiyonu kontrol etmeye yardım eder.- Felç ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.- Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.