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Göz iltihaplanmalarına dikkat!

Göz enfeksiyonlarının sıklıkla karşılaşılan bir göz hastalığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Şeyda Atabay, "Göz enfeksiyonları en sık karşılaşılan kırmızı göz sebebidir. Göz ön yüzeyindeki konjonktiva tabakasının yoğun damar ağı sebebiyle göz aşırı kızarık ve ağrılı bir hal alabilir" dedi
 

Göz iltihaplanmalarına dikkat!
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz iltihaplarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, “Göz enfeksiyonları sıklıkla karşılaştığımız göz hastalıklarındandır. Yine göz enfeksiyonları en sık karşılaşılan kırmızı göz sebebidir. Göz ön yüzeyindeki konjonktiva tabakasının yoğun damar ağı sebebiyle göz aşırı kızarık ve ağrılı bir hal alabilir. Burada sorun çoğunlukla bakteriyel sebeplidir. Ve bakteriyel enfeksiyonlar temasla bulaşabilmektedir. İlk olarak hastanın diğer gözüne bulaşır. Sonrasında hastaya yakın temasta bulunan diğer kişilere de geçebilmektedir” dedi.

Daha az sıklıkla görülen viral enfeksiyonların çok daha tehlikeli oyduğunu ifade eden Op. Dr. Atabay, “Çünkü çok kolay bir şekilde bulaşabilir. Ve salgınlara neden olabilmektedir. Göz ön yüzeyi kornea tabakasında da tutulum yapabilmektedir. Hastalıklardan korunmada ilk dikkat edilecek olan durum hijyendir. Kişinin kendi el hijyeni iyi olursa ve el-göz temasına oldukça dikkat eden bir kişide enfeksiyon oluşması ve bulaşması ihtimali çok zayıftır. Aynı ev içinde göz enfeksiyonu olan bir hastanın varlığında havlular mutlaka ayırılmalı, mümkünse kağıt havlu kullanılmalıdır. Hastanın ilaç uygulamaları öncesi ve sonrasında eller sabunla iyice yıkanmalıdır” diye konuştu.

Genelde hastalar da görülen yanlışın ellerinde tuttukları peçete ile gözleri silmeleri ve tekrar el avuç içinde saklamaya devam etmeleri olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, “Ellerimiz kirlidir. Enfekte olan gözümüze sürdüğümüz bez elde tutulmaya devam edildikçe daha da kirlenir, sonra aynı peçeteyi tekrar gözümüz sürdüğümüzde enfeksiyonu yaymaktan başka bir şey yapmayız ve bu durum son derece sakıncalıdır. Her türlü göz hastalığı ve enfeksiyon varlığında mutlaka göz doktoru kontrolü olunmalıdır. Muayene olmadan eczaneden ilaç alıp kullanmak bazen hastalığın daha da artmasına neden olmakta ve gözde görme kayıplarına sebep olabilmektedir” açıklamalarında bulundu.

 


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