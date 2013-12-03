Göz sağlığında 40 yaşa dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Naci Sakaoğlu, çoğunlukla 40 yaşından sonra belirtilerini göstermeye başlayan göz sağlığı problemlerini şöyle sıraladı:

YAKINI GÖRME BOZUKLUĞU KAÇINILMAZ

Gözlerde yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan yakın görme bozukluğu genel olarak 40’lı yaşlarda ortaya çıkan çok net bir değişimdir. İnsan bedeninin yaşa karşı en kararlı ve farklılık göstermeyen tek tepkisi “Yaşa bağlı görmenin bozulması yani PRESBİOPİ” dir. Presbiopi , kişinin yaşı ilerledikçe mutlak ve kaçınılmazdır. Normal bir insanda presbiopi 40 yaşında başlar, 45 yaşında mutlak bir şikayet haline gelir. Şimdilik bu değişikliği önleyecek ya da giderecek bir önlem yoktur. Yakın zamanda bu konudaki araştırmalar bir hayli yol almış, bir süre sonra,küçük bir girişim ile çözülebilir bir sorun olarak görülmektedir. Yakını görmedeki bozukluk 65 yaşına kadar ilerler ve daha sonra değişmez.

KATARAKT CERRAHİSİ YÜZ GÜLDÜRÜYOR



Katarakt, ilerleyen yaş ile birlikte gelen tipik bir hastalıktır. Gözün içinde var olan lensin yapısının zaman ile saydamlığını ve ışı geçirebilir özelliğini kaybetmesiyle katarakt oluşur. Böylelikle yaş ilerledikçe görme kalitesi düşmeye başlar. Katarakt genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar. Hemen her insanda ileri yaşlarda katarakt gelişebileceği var sayılır. Katarakt cerrahisinin sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

GLOKOM TEŞHİSİ İÇİN DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ



Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen göz tansiyonunun 40’lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artar. Aile bireylerinde glokom teşhisi olan kişilerde glokom görülme sıklığı daha yüksektir. Glokom göz içi sıvısının iyi boşalamaması yüzünden göz tansiyonunun artmasıdır. 40’lı yaşlarda başlar ve yaşla birlikte görülme sıklığı artar.

Normal kontroller dışında göz hekimine başvuran glokom hastalarının en az bir gözünde geri dönülmez bir görme kaybı olduğu, diğer gözünde ise orta derecede bir hasar olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen dönemlerde kalıcı görme kaybına yol açan bu hastalıkta herhangi bir yakınma olmaksızın düzenli göz kontrollerinin yapılması çok önemlidir. Glokom hastalığının, özellikle 40 yaşından sonra, yaş ile birlikte görülme sıklığında ciddi bir artış gözlenmektedir.

YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASANSI



İsminden de de anlaşılabileceği gibi özellikle ileri yaştaki pek çok insanda, vücudun normal yaşlanmasıyla ilgili orantılı olarak makula (sarı benek) dejenerasyonu oluşur. Genellikle gözün merkezinde görme kaybı yapar. Görmeyi bozan sebeplerin başında gelir. Kişi baktığı noktanın ortasında koyu karanlık bölge görür. Halk arasında sarı benek hastalığı olarak da adlandırılır. Günümüzde ileri yaşlardaki görme kaybının birinci sebebi olarak ortaya çıkmaktadır.