15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Gözaltına alınan DEAŞ'lıların bilgisayarından çocuk pornosu çıktı

Sakarya’da gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensuplarının dijital materyallerinde 'çocuk pornosu' çıktı. Adliye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

02 Mart 2018, Cuma 14:31
Gözaltına alınan DEAŞ'lıların bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken, ekipler şahısların ikametlerinde geniş çaplı arama gerçekleştirdi.
 

İĞRENÇ!


Gerçekleştirilen aramada M.J.S. ve M.A.A isimli şahısların dijital materyallerinde 'çocuk pornosu’ çıktı. Gözaltına alınan M.J.S. isimli şahıs ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçu ile ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından, M.A.A. isimli şahıs ise ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.A.A., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2 Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı

2 Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı
Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı

Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı
Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Terör uzmanı Abdullah Ağar Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışma anını anlattı

Terör uzmanı Abdullah Ağar Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışma anını anlattı
Çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar belli oldu

Çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar belli oldu
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor
Eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan tutuklandı

Eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan tutuklandı
Başbakan Binali Yıldırım: Harekat Afrin'le sınırlı değil

Başbakan Binali Yıldırım: Harekat Afrin'le sınırlı değil
FETÖ davasında son dakika gelişmesi! Mahkeme 26 erin beraatine karar verdi

FETÖ davasında son dakika gelişmesi! Mahkeme 26 erin beraatine karar verdi
Zeytin Dalı şehidinin babasından en zor görev

Zeytin Dalı şehidinin babasından en zor görev
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan flaş bayrak çağrısı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan flaş bayrak çağrısı!