Gözaltındaki arkadaşına döner ekmek arası uyuşturucu hap

Samsun’da uyuşturucudan gözaltında bulunan arkadaşına ’döner ekmek arası’ uyuşturucu niteliği bulunan hap götüren genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, arkadaşı ise uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

15 Şubat 2018, Perşembe 21:08
Gözaltındaki arkadaşına döner ekmek arası uyuşturucu hap
Olay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde meydana geldi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahlalesi’nde 3 ayrı kişiyi bonzai sattığı tespit edilen 22 yaşındaki Kürşat C.’yi gözaltına aldı.

BONZAİ PAKETLERİ ELE GEÇİRİLDİ


Kürşat C.’nin uyuşturucu sattığı kişilerden bonzai paketleri ele geçti.

Sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülüp nezarethaneye konulan Kürşat C.’ye arkadaşı Müslüm O. (23), ekmek arası döner götürdü.

DÖNERİN İÇİNİ KONTROL EDEN POLİS ŞOKE OLDU


Narkotik ekipleri ekmek arası dönerin içini kontrol ettiklerinde uyuşturucu niteliği bulunan 4 adet kapsül hap ele geçirdi.

Olayla ilgili Müslüm O. da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Kürşat C. ve Müslüm O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Müslüm O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kürşat C. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.


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