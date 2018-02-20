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Gözlerinizi ön plana çıkarın

Dark Magic Maskara, daha dolgun görünümlü, tüm gün süren yoğunluk ve kalıntı bırakmayan formülü sayesinde birkaç saniye içerisinde gözle görülür hacimli kirpiklere sahip olmanızı sağlıyor

Gözlerinizi ön plana çıkarın
Uygulandığı anda güvenebileceğiniz bir maskara; Max Factor Dark Magic Maskara, 2:1 suya dayanıklı doğal balmumu ve pigment oranı sayesinde saniyeler içerisinde kirpiklerinizi eşit bir şekilde kaplıyor. Ayçiçeği tohumu özü içeren özel balmumu karışımlı formülü her fırça darbesinde kirpiklerinize derinlik katıyor ve daha dolgun bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Dark Magic Maskara kusursuz formülüyle ile kirpiklerinizde kalıntı bırakmadan gün boyu süren yoğunluk sağlıyor. Dark Magic Maskara’nın dalga hareketli fırçası, maskaranın kirpiklerinizin tümünde eşit olarak dağılmasını sağlıyor. Bu özel fırça; daha koyu ve dolgun kirpikler ile bakışlarınıza sihirli bir anlam kazandırırken, ultra hızlı uygulama avantajı da sunuyor. Fırça ucundaki ince kıllar ise son dokunuşları kolaylıkla yapmanıza yardımcı oluyor. Dark Magic Maskara’nın özel olarak tasarlanan soft ergonomik yapısı ve mükemmel tutuşu uygulama sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

Max Factor Dark Magic Maskara’nın tavsiye edilen satış fiyatı 52.90 TL


 


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