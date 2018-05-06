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Göztepe, Avrupa için sahaya çıkıyor

Göztepe, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak

Göztepe, Avrupa için sahaya çıkıyor
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

 Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 31. haftayı Göztepe 47 puan ve averajla 6., Evkur Yeni Malatyaspor ise 39 puan ve averajla 11. sırada tamamladı.


GÖZTEPE SAHADAN GALİBİYETLE AYRILIRSA 5. SIRAYA YÜKSELECEK


İzmir temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 5. sıraya yükselecek. Göztepe, ligde en son 10. haftayı Teleset Mobilya Akhisarspor'la 17 puanla kapatmış ve rakibinin önünde averajla 5. sırada yer almıştı.

Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan müsabakayı İzmir ekibi 3-2 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun sakatlıkları bulunuyor.


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