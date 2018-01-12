Göztepe'de, Adis Jahovic sıkıntısı sona eriyor

BETO DA KALIYOR

Erdinç Şahin

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Makedon yıldızla nikah tazelemek isteyenoyuncunun menajeriyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.başta olmak üzere birçok Avrupa takımıyla da adı anılan tecrübeli futbolcuya 1 milyon 300 bin Euro önerdiği öğrenilen sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Her seferinde'in Göztepe'de kalacağını söyleyen'in devre arasında futbolcusunu satmama kararı aldığı da belirtildi.Jahovic için lig bitiminde gelen teklifleri değerlendirmek isteyen'de yine mukavelesi bitecek kalecikonusunda da önemli gelişmelerin yaşandığı ifade edildi.Yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi olan 36 yaşındakieldivenin'de bir sezon daha kaleyi korumak istediği vurgulandı. Yönetimin de'yla yola devam etmeyi çok istediği ve tarafların kesin olarak anlaşma sağlayacağı dile getirildi. Dış transferde ise henüz görüştüğü isimlerin hiçbirine imza attıramayan İzmir ekibi, Kardemir Karabüksporlu orta saha oyuncusu Poko ile Astana'nın forveti Patrick Twumasi'den vazgeçmiyor.yöneticiler birçok kulübün peşinde olduğu iki oyuncu için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.