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Göztepe'de, Adis Jahovic sıkıntısı sona eriyor

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe'de transfer gündemini meşgul eden futbolcuların başında gelen Adis Jahovic sorunu çözüme kavuşmak üzere.
 

Göztepe'de, Adis Jahovic sıkıntısı sona eriyor
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Makedon yıldızla nikah tazelemek isteyen Başkan Mehmet Sepil'in oyuncunun menajeriyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok Avrupa takımıyla da adı anılan tecrübeli futbolcuya 1 milyon 300 bin Euro önerdiği öğrenilen sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Her seferinde Adis Jahovic'in Göztepe'de kalacağını söyleyen Mehmet Sepil'in devre arasında futbolcusunu satmama kararı aldığı da belirtildi.
 

BETO DA KALIYOR


Jahovic için lig bitiminde gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Göztepe'de yine mukavelesi bitecek kaleci Beto konusunda da önemli gelişmelerin yaşandığı ifade edildi.

Yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi olan 36 yaşındaki Portekizli eldivenin Göztepe'de bir sezon daha kaleyi korumak istediği vurgulandı. Yönetimin de Beto'yla yola devam etmeyi çok istediği ve tarafların kesin olarak anlaşma sağlayacağı dile getirildi. Dış transferde ise henüz görüştüğü isimlerin hiçbirine imza attıramayan İzmir ekibi, Kardemir Karabüksporlu orta saha oyuncusu Poko ile Astana'nın forveti Patrick Twumasi'den vazgeçmiyor. Göztepeli yöneticiler birçok kulübün peşinde olduğu iki oyuncu için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 
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