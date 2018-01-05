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Göztepe’de Ghilas krizi çözüldü

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Göztepe'de ilk devrede forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Nabil Ghilas sorunu çözüme kavuştu.

Göztepe’de Ghilas krizi çözüldü
Sezon devam ederken teknik ekip ve yönetime başka kulübe gitmek istediğini ifade eden Cezayirli futbolcu talipleriyle anlaşma sağlayamadı. İspanya’nın Levante kulübü ve Teleset Mobilya Akhisarspor’la temasa geçen golcünün yüksek maaş talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edecek tecrübeli futbolcu, teknik direktör Tamer Tuna’ya başarı sözü verdi.

Antalya’da formayı kapabilmek için var gücüyle çalışan Nabil Ghilas teknik patron Tuna’ya, “İkinci devrede daha çok çalışıp takıma katkı koymak istiyorum. Sadece futbola ve Göztepe’ye odaklanacağım. Bana güvenin” mesajı verdi. Futbolcusunun azminden memnun olan Tuna, Ghilas’ın kamptaki formuna göre forvet transferi konusunda karar verecek. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe’nin Kardemir Karabüksporlu orta saha Poko konusunda ısrarı sürüyor. Tuna’nın takımda görmeyi çok istediği Gabonlu oyuncu için yeni bir teklif sunulacak.
 

RAKİPLER BELLİ OLDU


Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Göztepe’nin hazırlık maçı programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar devre arası kampında ilk karşılaşmasını 1’inci Lig temsilcisi İstanbulspor’la yarın saat 17.00’de oynayacak. Göztepe ikinci müsabakasında ise 10 Ocak Çarşamba günü saat 13.30’da Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, son maçında ise 12 Ocak Cuma günü Adanaspor karşısına çıkacak, bu maç da 17.00’de başlayacak. İzmir ekibi 13 Ocak Cumartesi günü Antalya kampını noktalayıp, hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdürecek.


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