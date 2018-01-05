Göztepe’de Ghilas krizi çözüldü

RAKİPLER BELLİ OLDU

Erdinç Şahin

Sezon devam ederken teknik ekip ve yönetime başka kulübe gitmek istediğini ifade edenfutbolcu talipleriyle anlaşma sağlayamadı.’la temasa geçen golcünün yüksek maaş talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edecek tecrübeli futbolcu, teknik direktör’ya başarı sözü verdi.’da formayı kapabilmek için var gücüyle çalışanteknik patron Tuna’ya, “İkinci devrede daha çok çalışıp takıma katkı koymak istiyorum. Sadece futbola ve’ye odaklanacağım. Bana güvenin” mesajı verdi. Futbolcusunun azminden memnun olan’ın kamptaki formuna göre forvet transferi konusunda karar verecek. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe’nin Kardemir Karabüksporlu orta sahakonusunda ısrarı sürüyor. Tuna’nın takımda görmeyi çok istediği Gabonlu oyuncu için yeni bir teklif sunulacak.Antalya’da hazırlıklarını sürdüren’nin hazırlık maçı programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar devre arası kampında ilk karşılaşmasını 1’inci Lig temsilcisi’la yarın saat 17.00’de oynayacak. Göztepe ikinci müsabakasında ise 10 Ocak Çarşamba günü saat 13.30’da Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, son maçında ise 12 Ocak Cuma günükarşısına çıkacak, bu maç da 17.00’de başlayacak. İzmir ekibi 13 Ocak Cumartesi günü Antalya kampını noktalayıp, hazırlıklarını’nde sürdürecek.