Göztepe'de savunma alarmı

STOPER VE KANAT İHTİYACI

Erdinç Şahin

Sarı-kırmızılılardamaçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Kadu'nun eksikliği teknik heyeti sıkıntıya soktu.Sol bekde tam anlamıyla iyileşmediği belirtildi. Traore'nin hazır hale gelmesini bekleyen teknik direktördefansın solunda görev yapanstopere çekeceği belirtildi. Traore iyileşmez isegörev verecek Tuna'nın Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna girip gol atan'yu da Kayserispor'a karşı 11'de oynatacağı vurgulandı.Transfer çalışmalarını da sürdüren'nin yerli stoper ve kanat aradığı öğrenildi.Göztepe'nin Almanya'datakımında forma giyen gurbetçi futbolcuile görüştüğü iddia edildi.Sezon başında da Aytaç'ı listesine alan İzmir ekibinin 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bir kez daha temasa geçtiği kaydedildi. Sezonun ilk yarısında Bundesliga 2'de 18 maçta görev yapan deneyimli defans oyuncusu istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Aytaç, 18 müsabakada 3 de gol attı. Göztepe'nin bütçesine göre hem kanatlarda hem de forvette görev alan bir futbolcuyu daha renklerine dahil etmesi beklenirken, başkan Mehmet Sepil'in sadece 1 futbolcu alınmasından yana tavır sergilediği öğrenildi.