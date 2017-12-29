Göztepe'de transfer mesaisi

SON TEKLİF

Erdinç Şahin

2 Ocak'ta'da başlayacak devre arası kampına tüm futbolcularını davet eden teknik direktör, 1 hafta içinde gidecek isimleri yönetime bildirecek.Kadrosuna en az 2 futbolcuyu dahil etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, mevcut kadrosunda yer alan golcüiçin de yoğun bir mesai harcayacak.vebirçok kulübün talip olduğu yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetimin, oyuncunun menajeriylebir araya geleceği öğrenildi.yıllık ücretiniyükselten yönetim kurulu, oyuncuya son bir teklif sunacağı belirtildi.mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncuda sorun çıkmasını beklemeyen yönetimin, yine sözleşmesi mayısta bitecek stoperveda masaya oturacağı ifade edildi.Transfer listesinde Kardemir Karabükspor'dan Poko ve Seleznyov, Rubin Kazan'dan Alex Song, Utrecth'ten Yassin Ayoub, Dinamo Kiev'den Artem Kravets gibi önemli isimleri bulunduran Göztepe'de takımdan ayrılması gündeme gelen futbolcuların da netleştiği ifade edildi. Göztepe'de bu sezon hiçbir lig maçında şans bulamayan Segbefia başta olmak üzere, Schwechlen, Emrecan ve Ghilas'ın gönderilecekler listesinde başta olduğu belirtildi.