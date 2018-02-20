Göztepe'den en kötü performans

"YARATICILIĞIMIZ ORTAYA KOYAMADIK"

GÜNAY 3 MAÇ SONRA 8 GOL YEDİ

Erdinç Şahin

sol bek'nin müsabakanın 29'uncu dakikasında direkt kırmızı kart görmesiyle gardı düştü. İzmir ekibi ligin ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamadı. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybedip, Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor'la berabere kalan, şanssızlığını Gençlerbirliği karşılaşmasında da kıramadı. Hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe'nin tek tesellisi ise rakipleri Trabzonspor ve Kayserispor'un da haftayı puansız kapaması oldu. Göztepe'de takımın bankoları kaleci Beto, orta saha Castro ve stoper Kadu'nun eksliği ise fazlasıyla hissedildi.yenilip büyük fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Karşılaşmanın henüz 3'üncü dakikasında geriye düştüklerini ve Traore'nin kırmızı kart görmesiyle planlarının bozulduğunu anlatan Tuna, "Galibiyet veya beraberlik için hamlelerde bulunduk. Ancak ofansif anlamda kendimizi güçlendirmeye çalışmamız savunmada zaaflara neden oldu. Yaratıcılığımızı ortaya koyamadık" dedi.Avrupa kupalarını ısrarla isteyeceklerini ifade eden, "Biz sezon sonunda takımımızı en iyi yerde görmek istiyoruz. Herkes puan kaybediyor. Beraberlik sayıları da artmaya başladı. Biz iyi bir ekibiz ve bunun farkındayız. Bazen istediklerimiz oyunun akışında gerçekleşmiyor. Kazansaydık 5'inci sıraya yükselecektik" yorumunu yaptı.'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda cezalı kalec'nun yanı sıra sakat Kadu maça yetişecek.Göztepe'de kaleci Beto'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle Gençlerbirliği maçında kaleyi koruyan Günay, bu sezon oynadığı 3 maçta 8 gol yedi. İlk yarıda 3-2 kazanılan Trabzonspor ve 3-3 berabere biten Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında da görev yapan Günay, Gençlerbirliği maçında çok net pozisyonları kurtarsa da 3 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.