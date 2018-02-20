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Göztepe'den en kötü performans

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-0 yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve ilk 5'e girme şansını tepen Göztepe, sezonun en kötü performansını Ankara'da sergiledi. Kalesinde birçok pozisyon veren ve tehlikeli atağı bulunmayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki en farklı yenilgisini aldı. 

Göztepe'den en kötü performans
Göztepe'nin sol bek Traore'nin müsabakanın 29'uncu dakikasında direkt kırmızı kart görmesiyle gardı düştü. İzmir ekibi ligin ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamadı. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybedip, Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor'la berabere kalan Göztepe, şanssızlığını Gençlerbirliği karşılaşmasında da kıramadı. Hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe'nin tek tesellisi ise rakipleri Trabzonspor ve Kayserispor'un da haftayı puansız kapaması oldu. Göztepe'de takımın bankoları kaleci Beto, orta saha Castro ve stoper Kadu'nun eksliği ise fazlasıyla hissedildi. 
 

"YARATICILIĞIMIZ ORTAYA KOYAMADIK"


Teknik direktör Tamer Tuna, Gençlerbirliği'ne yenilip büyük fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Karşılaşmanın henüz 3'üncü dakikasında geriye düştüklerini ve Traore'nin kırmızı kart görmesiyle planlarının bozulduğunu anlatan Tuna, "Galibiyet veya beraberlik için hamlelerde bulunduk. Ancak ofansif anlamda kendimizi güçlendirmeye çalışmamız savunmada zaaflara neden oldu. Yaratıcılığımızı ortaya koyamadık" dedi.

Avrupa kupalarını ısrarla isteyeceklerini ifade eden Tamer Tuna, "Biz sezon sonunda takımımızı en iyi yerde görmek istiyoruz. Herkes puan kaybediyor. Beraberlik sayıları da artmaya başladı. Biz iyi bir ekibiz ve bunun farkındayız. Bazen istediklerimiz oyunun akışında gerçekleşmiyor. Kazansaydık 5'inci sıraya yükselecektik" yorumunu yaptı.

Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda cezalı kaleci Beto ve Castro'nun yanı sıra sakat Kadu maça yetişecek. 
 

GÜNAY 3 MAÇ SONRA 8 GOL YEDİ


Göztepe'de kaleci Beto'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle Gençlerbirliği maçında kaleyi koruyan Günay, bu sezon oynadığı 3 maçta 8 gol yedi. İlk yarıda 3-2 kazanılan Trabzonspor ve 3-3 berabere biten Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında da görev yapan Günay, Gençlerbirliği maçında çok net pozisyonları kurtarsa da 3 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.


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